Погода резко меняется: где сегодня потеплеет и когда ждать осадков

Прошлой ночью температура воздуха составляла от -9 до -13 градусов, на северо-востоке - до -18 градусов, тогда как на западе и юге было до -5 градусов.

А вот днем в большинстве областей прогнозируют от 0 до -5 градусов, а в западных регионах и на юге воздух прогреется до +5 градусов.

Усилится ветер и местами пройдет мокрый снег

Из-за смены холодных воздушных масс на более теплые в Украине усилится южный ветер - местами возможны сильные порывы.

Мокрый снег ожидается в западных областях, а также местами в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

Погода в Киеве

В столице ночью температура составляла около -10 градусов, днем прогнозируется до -2 градусов. Ожидается ветреная погода, увеличение облачности и местами возможен небольшой мокрый снег.

Когда станет теплее

По прогнозу синоптика, уже с 12 февраля потепление усилится, и температура воздуха постепенно будет повышаться.