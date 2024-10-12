Погода різко зміниться. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні сьогодні, 12 жовтня, різко зміниться. Зокрема, у Києві та області очікується сильна злива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Очікується різка зміна погоди. На заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10...+15 градусів", - розповіла вона.
У східних областях, в Криму, на південному сході та у Дніпропетровській області ще побуде тепла погода, +19...+23 градусів, хоча в неділю й там похолоднішає.
"Сильні дощі пройдуть у північних, центральних областях та на Одещині й Херсонщині. Це - наслідок візиту атмосферного фронту", - пояснила синоптик.
А на заході та сході України 12 жовтня буде без опадів, окрім Карпат, де ще ймовірні залишкові дощі.
Субота у Києві та області очікується із різким похолоданням до +10...+12 градусів. Вона буде вітряною та дощовою. Вночі та вранці - злива.
На початку жовтня 2024 в Україні спостерігався нерівномірний розподіл температурних показників через "протистояння" теплої та холодної повітряних мас.
Водночас, аналізуючи погоду на другий місяць осені, синоптики не виключали, що жовтень 2024 стане теплішим за звичайний, а опадів випаде в межах норми.
При цьому не виключено, що згодом, коли місяць закінчиться, синоптики внесуть корективи, оскільки тільки злива в Києві побила рекорд, встановлений понад 50 років тому.
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