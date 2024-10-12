Погода різко зміниться. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"Очікується різка зміна погоди. На заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10...+15 градусів", - розповіла вона.

У східних областях, в Криму, на південному сході та у Дніпропетровській області ще побуде тепла погода, +19...+23 градусів, хоча в неділю й там похолоднішає.

"Сильні дощі пройдуть у північних, центральних областях та на Одещині й Херсонщині. Це - наслідок візиту атмосферного фронту", - пояснила синоптик.

А на заході та сході України 12 жовтня буде без опадів, окрім Карпат, де ще ймовірні залишкові дощі.

Погода у Києві та області

Субота у Києві та області очікується із різким похолоданням до +10...+12 градусів. Вона буде вітряною та дощовою. Вночі та вранці - злива.