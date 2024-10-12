Погода резко изменится. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"Ожидается резкое изменение погоды. На западе, севере и многих центральных областях Украины температура воздуха будет составлять в течение дня +10...+15 градусов", - рассказала она.

В восточных областях, в Крыму, на юго-востоке и в Днепропетровской области еще побудет теплая погода, +19...+23 градусов, хотя в воскресенье и там похолодает.

"Сильные дожди пройдут в северных, центральных областях и в Одесской и Херсонской областях. Это - следствие визита атмосферного фронта", - пояснила синоптик.

А на западе и востоке Украины 12 октября будет без осадков, кроме Карпат, где еще вероятны остаточные дожди.

Погода в Киеве и области

Суббота в Киеве и области ожидается с резким похолоданием до +10...+12 градусов. Она будет ветреной и дождливой. Ночью и утром - ливень.