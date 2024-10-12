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Погода різко зміниться. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 12 жовтня 2024 07:00
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Погода різко зміниться. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на 12 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 12 жовтня, різко зміниться. Зокрема, у Києві та області очікується сильна злива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Очікується різка зміна погоди. На заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10...+15 градусів", - розповіла вона.

У східних областях, в Криму, на південному сході та у Дніпропетровській області ще побуде тепла погода, +19...+23 градусів, хоча в неділю й там похолоднішає.

"Сильні дощі пройдуть у північних, центральних областях та на Одещині й Херсонщині. Це - наслідок візиту атмосферного фронту", - пояснила синоптик.

А на заході та сході України 12 жовтня буде без опадів, окрім Карпат, де ще ймовірні залишкові дощі.

Погода у Києві та області

Субота у Києві та області очікується із різким похолоданням до +10...+12 градусів. Вона буде вітряною та дощовою. Вночі та вранці - злива.

Жовтень 2024 в Україні

На початку жовтня 2024 в Україні спостерігався нерівномірний розподіл температурних показників через "протистояння" теплої та холодної повітряних мас.

Водночас, аналізуючи погоду на другий місяць осені, синоптики не виключали, що жовтень 2024 стане теплішим за звичайний, а опадів випаде в межах норми.

При цьому не виключено, що згодом, коли місяць закінчиться, синоптики внесуть корективи, оскільки тільки злива в Києві побила рекорд, встановлений понад 50 років тому.

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