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Погода резко изменится. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 12 октября 2024 07:00
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Погода резко изменится. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине на 12 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 12 октября, резко изменится. В частности, в Киеве и области ожидается сильный ливень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Ожидается резкое изменение погоды. На западе, севере и многих центральных областях Украины температура воздуха будет составлять в течение дня +10...+15 градусов", - рассказала она.

В восточных областях, в Крыму, на юго-востоке и в Днепропетровской области еще побудет теплая погода, +19...+23 градусов, хотя в воскресенье и там похолодает.

"Сильные дожди пройдут в северных, центральных областях и в Одесской и Херсонской областях. Это - следствие визита атмосферного фронта", - пояснила синоптик.

А на западе и востоке Украины 12 октября будет без осадков, кроме Карпат, где еще вероятны остаточные дожди.

Погода в Киеве и области

Суббота в Киеве и области ожидается с резким похолоданием до +10...+12 градусов. Она будет ветреной и дождливой. Ночью и утром - ливень.

Октябрь 2024 в Украине

В начале октября 2024 в Украине наблюдалось неравномерное распределение температурных показателей из-за "противостояния" теплой и холодной воздушных масс.

В тоже время, анализируя погоду на второй месяц осени, синоптики не исключали, что октябрь 2024 станет теплее обычного, а осадков выпадет в пределах нормы.

При этом не исключено, что впоследствии, когда месяц закончится, синоптики внесут коррективы, поскольку только ливень в Киеве побил рекорд, установленный больше 50 лет назад.

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