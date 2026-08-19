Погода різко зміниться через атмосферний фронт: де чекати грози, град і шквали

19 серпня Україну накриє атмосферний фронт, який рухається у східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook .

На заході країни, де фронт пройде раніше, стане помітно комфортніше - там очікують 20-25 градусів.

Після проходження фронту з північного заходу в Україну почне заходити прохолодніша повітряна маса. Вдень у більшості областей термометри покажуть 28-33 градуси тепла.

Через нього у більшості областей пройдуть грозові дощі, а подекуди синоптики попереджають про град і сильний шквалистий вітер.

Причина - у впливі нагрітих сонцем поверхонь, тоді як метеорологи вимірюють саме повітря у спеціальних психрометричних будках.

Тим часом, як розповідав синоптик Українського гідрометеорологічного центру, найхолодніша пора доби - це година до і після світанку, а різкого похолодання найближчим часом не передбачається.

Ранкова прохолода пов'язана зі скороченням світлового дня, а не з початком осені.