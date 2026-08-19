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Погода різко зміниться через атмосферний фронт: де чекати грози, град і шквали

07:00 19.08.2026 Ср
2 хв
Сильні дощі пройдуть лише в одному з регіонів
aimg Олена Чупровська
Погода різко зміниться через атмосферний фронт: де чекати грози, град і шквали Фото: у більшості областей буде спекотно 19 серпня (Getty Images)
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19 серпня Україну накриє атмосферний фронт, який рухається у східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Через нього у більшості областей пройдуть грозові дощі, а подекуди синоптики попереджають про град і сильний шквалистий вітер.

Де очікують грози, град і шквали

Атмосферний фронт поступово охоплюватиме нові регіони країни. За прогнозом синоптиків:

  • у більшості областей, крім сходу та південного сходу, пройдуть помірні грозові дощі;
  • у західних регіонах дощ місцями посилиться до значного рівня;
  • в окремих районах ймовірні град та шквали зі швидкістю вітру 15-20 метрів за секунду.

Погода різко зміниться через атмосферний фронт: де чекати грози, град і шквалиФото: погода в Україні 19 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Якою буде температура повітря

Після проходження фронту з північного заходу в Україну почне заходити прохолодніша повітряна маса. Вдень у більшості областей термометри покажуть 28-33 градуси тепла.

На заході країни, де фронт пройде раніше, стане помітно комфортніше - там очікують 20-25 градусів.

Нагадаємо, синоптики пояснювали, чому домашній термометр може показувати вищу температуру за офіційні дані.

Причина - у впливі нагрітих сонцем поверхонь, тоді як метеорологи вимірюють саме повітря у спеціальних психрометричних будках.

Тим часом, як розповідав синоптик Українського гідрометеорологічного центру, найхолодніша пора доби - це година до і після світанку, а різкого похолодання найближчим часом не передбачається.

Ранкова прохолода пов'язана зі скороченням світлового дня, а не з початком осені.

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