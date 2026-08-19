Погода резко изменится из-за атмосферного фронта: где ждать грозы, град и шквалы
19 августа Украину накроет атмосферный фронт, двигающийся в восточном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Через него в большинстве областей пройдут грозовые дожди, а иногда синоптики предупреждают о граде и сильном шквалистом ветре.
Где ожидают грозы, град и шквалы
Атмосферный фронт будет постепенно охватывать новые регионы страны. По прогнозу синоптиков:
- в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, пройдут умеренные грозовые дожди;
- в западных регионах дождь местами усилится до значительного уровня;
- в отдельных районах вероятны град и шквалы со скоростью ветра 15-20 метров в секунду.
Фото: погода в Украине 19 августа (инфографика РБК-Украина)
Какой будет температура воздуха
После прохождения фронта с северо-запада в Украину начнет заходить более прохладная воздушная масса. Днем в большинстве областей термометры покажут 28-33 градуса тепла.
На западе страны, где фронт пройдет раньше, станет заметно более комфортно - там ожидают 20-25 градусов.
Напомним, синоптики объясняли, почему домашний термометр может показывать более высокую температуру, чем официальные данные .
Причина - в воздействии нагретых солнцем поверхностей, тогда как метеорологи измеряют сам воздух в специальных психрометрических будках.
Между тем, как рассказывал синоптик Украинского гидрометеорологического центра , самое холодное время суток – это час до и после рассвета, а резкого похолодания в ближайшее время не предвидится.
Утренняя прохлада связана с сокращением светового дня, а не с началом осени.