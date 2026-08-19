Погода резко изменится из-за атмосферного фронта: где ждать грозы, град и шквалы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook .

Через него в большинстве областей пройдут грозовые дожди, а иногда синоптики предупреждают о граде и сильном шквалистом ветре.

Где ожидают грозы, град и шквалы

Атмосферный фронт будет постепенно охватывать новые регионы страны. По прогнозу синоптиков:

в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, пройдут умеренные грозовые дожди;

в западных регионах дождь местами усилится до значительного уровня;

в отдельных районах вероятны град и шквалы со скоростью ветра 15-20 метров в секунду.

Фото: погода в Украине 19 августа (инфографика РБК-Украина)

Какой будет температура воздуха

После прохождения фронта с северо-запада в Украину начнет заходить более прохладная воздушная масса. Днем в большинстве областей термометры покажут 28-33 градуса тепла.

На западе страны, где фронт пройдет раньше, станет заметно более комфортно - там ожидают 20-25 градусов.

Напомним, синоптики объясняли, почему домашний термометр может показывать более высокую температуру, чем официальные данные .