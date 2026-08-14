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Чому зранку так холодно? Синоптик назвав найхолодніший час доби та розповів, чи йде осінь

18:50 14.08.2026 Пт
5 хв
У яких регіонах України буде найтепліше наступного тижня?
aimg Тетяна Веремєєва
Чому зранку так холодно? Синоптик назвав найхолодніший час доби та розповів, чи йде осінь Фото: Якою буде погода в Україні наприкінці літа? (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Різкого похолодання в Україні найближчими днями не очікується, однак після вихідних погода почне змінюватися. Із заходу почне надходити атмосферний фронт, який принесе дощі з грозами та локальне зниження температури.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Головне:

  • Погода на вихідні: У найближчі дві доби антициклон забезпечить суху та сонячну погоду. Повітря прогріється вдень до +33°С.
  • Зміна погоди з понеділка: Із заходу надійде новий атмосферний фронт. З 18 по 19 серпня він поступово принесе дощі з грозами більшості областей та локальне зниження температури.
  • Де і коли похолодає: Спершу 18 серпня дощі та прохолода охоплять західні регіони, а 19 серпня - більшість областей країни (крім півдня та південного сходу).
  • Погода на 20-24 серпня: Після проходження фронту знову встановиться суха та тепла літня погода: вдень +24…+30°С, а на півдні та південному сході - до +34°С.
  • Осінній тренд: Різкого похолодання не очікується. Відчутна ранкова прохолода пов'язана зі скороченням світлового дня та пізнішим світанком, що є природним переходом від літа до осені.

Якою буде погода в Україні найближчими днями?

- Антициклон, який останнім часом формував погоду в Україні, почне руйнуватися, а атмосферний тиск знижуватиметься. Водночас він ще продовжить впливати на погоду найближчими вихідними.

У найближчі дві доби очікується невелика хмарність та погода без опадів. Вітер буде слабким - 3-8 м/с, без чітко вираженого напрямку.

Температура повітря підвищуватиметься через більшу кількість сонця. Слабкий вітер уже не приноситиме прохолоду, як у попередні дні, коли надходило повітря з північно-західного напрямку.

У найближчу ніч температура становитиме +8…+13°С, вдень - +23…+28°С. На Закарпатті повітря прогріється до +30…+33°С. На сході та північному сході буде свіжіше - +20…+25°С.

Що буде з температурою у неділю?

- У неділю по всій території України температура вночі становитиме +11…+16°С, а вдень повітря прогріється до +27…+33°С.

Чого чекати від погоди наступного тижня?

- Починаючи з понеділка, на територію України із заходу почне надходити новий атмосферний фронт.

У більшості областей буде без опадів, однак у західних та північних областях вдень можливі локальні дощі з грозами. Вітер буде переважно південно-західним, 5-10 м/с.

У більшості областей вночі температура становитиме +14…+19°С, вдень - +27…+32°С. Лише на північному заході через надходження холодного атмосферного фронту температура знизиться до +21…+26°С.

Якою буде погода 18-19 серпня?

- Атмосферний фронт рухатиметься із заходу на схід, поступово охоплюючи нові області.

18 серпня у більшості областей буде без опадів. Лише у західних, а вдень і в північних областях очікуються короткочасні дощі з грозами.

19 серпня короткочасні дощі з грозами пройдуть уже по всій території України, крім західних областей.

Загалом у цей період температура вночі становитиме +11…+20°С, вдень - +27…+34°С.

Водночас 18 серпня у західних областях, а 19 серпня у більшості областей, крім півдня та південного сходу, стане прохолодніше. Вночі температура знизиться до +10…+17°С, а вдень становитиме +21…+28°С.

Чому зранку так холодно? Синоптик назвав найхолодніший час доби та розповів, чи йде осінь
18 та 19 серпня в Україні очікуються короткочасні дощі (інфографіка: РБК-Україна)

Крім того, 18-19 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це не є аномалією для цього періоду, однак варто дотримуватися правил безпеки.

Чи варто готуватися до різкого похолодання?

- Ні, різке зниження температури найближчим часом не прогнозується. Погода буде змінюватися хвилеподібно, однак загалом залишатиметься доволі теплою.

Якою буде погода до кінця наступного тижня?

- У період 20-24 серпня очікується погода без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+19°С, а вдень - +24…+30°С. На півдні та південному сході повітря прогріватиметься до +34°С.

Тобто після проходження атмосферного фронту суттєвого похолодання не очікується - Україна залишатиметься в межах літнього температурного режиму.

Чому зранку так холодно? Синоптик назвав найхолодніший час доби та розповів, чи йде осінь
Якою може бути погода 20-24 серпня? (інфографіка: РБК-Україна)

Наскільки така погода характерна для другої половини серпня?

- Загалом середньодобова температура повітря, яка зараз спостерігається в Україні, близька до норми. Водночас у північно-східній частині країни та Дніпропетровській області температура трохи нижча за норму.

Зниження температури, яке прийшло внаслідок поширення атмосферного фронту, стало доволі суттєвим для цих регіонів порівняно з нормою. В інших областях країни зберігається відносно тепла погода.

Зокрема 13 серпня у Чернігові було зафіксовано новий температурний рекорд - мінімальна температура повітря знизилася до +7°С. Таким чином, повторилися показники, зафіксовані цього дня у 1984 році.

Чи означає ранкова прохолода, що літо вже закінчується?

- Аномалій або значних відхилень від норми найближчим часом не очікується. Це буде класична літня погода, яка поступово прямує до осені.

Світловий день уже зменшується, ранки стають холоднішими. Найхолодніший період доби - година до та година після світанку. Зараз світанок настає пізніше, тому ми більше відчуваємо ранкову прохолоду, оскільки вона припадає на час, коли люди вже виходять з дому.

Спочатку така прохолода може здаватися незвичною, але вона свідчить про те, що літо поступово закінчується і наближається осінь.

Раніше РБК-Україна розповідало, чому домашні термометри можуть показувати значно вищу температуру, ніж офіційні метеозведення, і як метеорологи вимірюють температуру повітря.

Також ми писали, як працюють синоптики та як з’являються прогнози погоди.

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