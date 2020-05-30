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Погода позволяет: NASA оценило шансы запуска ракеты SpaceX

Новости » Hi-tech     30.05.2020 - 22:03
Погода позволяет: NASA оценило шансы запуска ракеты SpaceX
Фото: ракета компании SpaceX (flickr.com/nasamarshall)

Ракету Falcon-9 начали заправлять топливом

Погодные условия позволяют запустить ракету Falcon-9 компании SpaceX в субботу, 30 мая. Ракета должна вывести на орбиту корабль Crew Dragon с американскими астронавтами на борту.

По словам главы NASA Джима Брайденстайна, сегодняшние погодные условия позволяют осуществить запуск ракеты. Сейчас началась заправка ракеты топливом.

Кроме того, к месту запуска ракеты уже прибыл президент США Дональд Трамп.

Для США и SpaceX это исторический запуск, поскольку она может стать первой коммерческой компанией, которая доставила американских астронавтов на Международную космическую станцию. До этого NASA приходилось отправлять своих астронавтов на МКС с помощью российских "Союзов".

Отметим, что запуск корабля компании SpaceX с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном должен был состояться 27 мая, но его отменили из-за неблагоприятной погоды.

Запуск корабля Crew Dragon должен состояться в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал.

Днем американские военные заявили, что шансы на запуск ракеты SpaceX сегодня составляют 50%, ведь ожидалось ухудшение погодных условий.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины NASASpaceXкорабльМКСзапуск ракеты
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