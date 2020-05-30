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Шансы 50%: запуск корабля SpaceX на МКС могут снова отложить

Новости » Происшествия     30.05.2020 - 10:41
Шансы 50%: запуск корабля SpaceX на МКС могут снова отложить
Фото: запуск корабля SpaceX могут перенести (nasa.gov)

Погода может снова помешать запустить корабль Crew Dragon

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) снова могут отложить. Погодные условия могут помешать запуску 30 мая с вероятностью в 50%.

Об этом говорится в сообщении на сайте базы ВВС США на мысе Канаверал.

Сообщается, что в районе запуска корабля Crew Dragon существует вероятность в 50% того, что погодные условия не позволят отправить корабль на МКС сегодня, 30 мая. Кроме того, в 40% оценивается вероятность срыва запуска и на следующий день.

Отметим, ранее директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что еще нет конкретного времени запуска Crew Dragon, а также не исключил перенос старта. Он также отметил, что оценить возможность полета должны утром.

Напомним, изначально полет был запланирован на 27 мая, однако из-за погодных условий миссия была отменена.

SpaceX может стать первой коммерческой компанией, которая доставит американских астронавтов на МКС, на околоземную орбиту должны отправиться опытные 49-летний Боб Бенкен и 53-летний Дуглас Херли.

До этого полеты кораблей компании Илона Маска были беспилотными и доставляли на МКС только грузы.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины МКССоединенные Штаты АмерикиSpaceX
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