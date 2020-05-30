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Погода дозволяє: NASA оцінило шанси запуску ракети SpaceX

Новини » Hi-tech     30.05.2020 - 22:03
Погода дозволяє: NASA оцінило шанси запуску ракети SpaceX
Фото: ракета компанії SpaceX (flickr.com/nasamarshall)

Ракету Falcon-9 почали заправляти паливом

Погодні умови дозволяють запустити ракету Falcon-9 компанії SpaceX у суботу, 30 травня. Ракета повинна вивести на орбіту корабель Crew Dragon з американськими астронавтами на борту.

За словами очільника NASA Джима Брайденстайна, сьогоднішні погодні умови дозволяють здійснити запуск ракети. Наразі почалась заправка ракети паливом.

Крім того, до місця запуску ракети вже прибув президент США Дональд Трамп.

Для США та SpaceX це історичний запуск, оскільки вона може стати першою комерційною компанію, яка доставила американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію. До цього NASA доводилося відправляти своїх астронавтів на МКС за допомогою російських "Союзів".

Зазначимо, запуск корабля компанії SpaceX з астронавтами Дугласом Херлі та Робертом Бенкеном повинен був відбутися 27 травня, але його скасували через несприятливу погоду.

Запуск корабля Crew Dragon повинен відбутися о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал.

Вдень американські військові заявили, що шанси на запуск ракети SpaceX сьогодні складають 50%, адже очікувалося погіршення погодних умов.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України NASASpaceXкорабльМКСзапуск ракеты
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