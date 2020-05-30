NASA объявило время запуска корабля SpaceX

Фото: подготовка запуска корабля Crew Dragon (twitter.com/SpaceX)

Запуск намечен на 22:22 по киевскому времени

Запуск корабля компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на 22:22 по киевскому времени. При этом шансы, что старт состоится сегодня, - 50 на 50.

Об этом говорится в официальном Twitter коммерческой программы NASA.

Сообщается, что прямая трансляция начнется в 11:00 по Североамериканскому восточному времени (18:00 по Киеву), а старт будет в 15:22 (соответственно, в 22:22 по Киеву). Кораблю должен доставить американских астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Херли на МКС.

В то же время директор NASA Джим Брайденстайн подтверждает, что подготовка к запуску идет полным ходом, однако вероятность срыва из-за неблагоприятных погодных условий все еще составляет 50%. Тем временем официальный аккаунт SpaceX публикует предполетные кадры.

Targeting 3:22 p.m. EDT today for Falcon 9’s launch of Crew Dragon with two @NASA astronauts https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/EidVkBOTLm — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что запуск Crew Dragon снова могут отложить, поскольку прогноз военной базы ВВС США на мысе Канаверал дает 50% вероятности осложнения погодных условий во время старта.

Предыдущий запуск первого в мире частного космического корабля с астронавтами на борту был отменен по этой причине 27 мая.

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Автор: РБК-Украина