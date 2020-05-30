Запуск SpaceX откроет новую эру космонавтики: что нужно знать

Фото: корабль SpaceX (nasa.gov)

Полет Сrew Dragon к орбитальной станции назначен на 30 мая

Астронавты NASA отправляются на МКС на борту нового корабля компании SpaceX Илона Маска. Погода помешала изначальному плану запуска космического аппарата Сrew Dragon, но уже сегодня вечером с мыса Канаверал стартует первая пилотируемая миссия США после 9-летнего перерыва. Все, что нужно знать о знаковом событии и онлайн-трансляция полета - в материале РБК-Украина.

Запуск SpaceX Сrew Dragon 30 мая

В 22:22 (по киевскому времени) ракета-носитель Falcon9 c капсулой Сrew Dragon стартует с площадки LC-39A космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

На борту космического аппарата миссии SpaceX Dеmo-2 будут находиться два члена экипажа - Дуглас "Даг" Херли и Роберт "Боб" Бенкен. Об этом сообщает официальный сайт NASA.

По прогнозам, Сrew Dragon достигнет МКС к 17:29 31 мая. В 19:45 астронавты смогут попасть внутрь космического модуля после стыковки. Они пробудут на орбитальной станции от 30 до 119 дней.

Начало миссии SpaceX Dеmo-2 под угрозой

Тестовый полет корабля Сrew Dragon должен был начаться еще 27 мая. Понаблюдать за запуском на космодром центра Кеннеди прибыли президент США Дональд Трамп с супругой и вице-президент Майк Пенс. Однако за считанные минуты до старта миссию отменили из-за плохих погодных условий.

Фото: Дональд Трамп и Майк Пенс с супругами в космическом центре Кеннеди 27 мая (nasa.gov)

Запуск был перенесен на резервную дату 30 мая, но и в субботу вылет оказался под угрозой. В NASA прогнозируют 50% вероятности осуществить миссию именно в этот день.

В зоне стартовой площадки погодные условия благоприятны для разрешения полета. Однако специалисты аэрокосмического агентства также учитывают погоду на участках траектории полета, возможной аварийной посадки и приводнения космического аппарата. Именно в этих зонах 30 мая установилась сплошная облачность, что может привести к грозам.

Рассматривается еще одна запасная дата запуска Сrew Dragon - 31 мая. Метеорологи базы ВВС США на мысе Канаверал оценили вероятность благоприятных погодных условий для полета в воскресенье на уровне 60%.

Новый этап в исследованиях космоса: освоение Луны и космический туризм

В случае успеха миссии SpaceX Dеmo-2 NASA сможет увеличить количество астронавтов агентства одновременно находящихся на МКС (с 2011 года на "Союзе" места выделялись только для двух астронавтов из США). Это позволит американцам уделять больше времени непосредственно на лабораторные исследования, помимо обязательных задач по обслуживанию станции.

Корабль Crew Dragon рассчитан на 7 членов экипажа. В будущем при выполнении регулярных полетов 4 места в космической капсуле будет резервироваться для NASA. Предполагается, что оставшиеся места компания SpaceX может продавать другим космическим агентствам или даже туристам.

Фото: ракета Falcon c капсулой Crew Dragon на стартовой площадке (nasa.gov)

Миссия SpaceX DM-2 также важна для дальнейшей работы NASA над программой Artemis, в рамках которой планируется высадка мужчины и первой женщины на поверхность Луны в 2024 году.

Национальное аэрокосмическое агентство США продолжает работать с частными компаниями для организации поставок с 2021 года на Луну оборудования и грузов для проведения исследований и подготовки к миссиям с участием человека.

В совместных планах SpaceX и NASA создание "лунных ворот" к 2028 году - космического корабля на орбите Луны с жилыми и лабораторными помещениями для астронавтов, портами для стыковки других космических аппаратов.

Подготовка к миссии SpaceX Dеmo-2

В 2011 году американское аэрокосмическое агентство свернуло программу использования космических шаттлов после ряда трагических аварий. С тех пор астронавты из США летали на МКС только с космодрома "Байконур" на российских "Союзах".

В том же 2011 году NASA объявило о начале программы Commercial Crew Program для привлечения частных инженерных компаний к разработке нового космического аппарата. Главными конкурентами проекта стали SpaceX и Boeing.

SpaceX готовилась отправить человека в космос еще в 2016 году, но из-за неполадок с ракетой Falcon во время испытаний план компании Маска не осуществился в намеченный срок.

Спустя 3 года, в марте 2019, состоялась миссия SpaceX DM-1 - корабль Сrew Dragon без экипажа доставил груз на МКС и успешно вернулся на Землю. Начался последний этап реализации программы (SpaceX DM-2), целью которого является осуществление пилотируемых полетов для исследований космоса.

Фото: Роберт Бенкен и Дуглас Херли (nasa.gov)

30 мая на МКС отправятся астронавты, имеющие за плечами по два полета. Кандидатуры Дага Херли и Боба Бенкена утвердили для участия в миссии два года назад. С тех пор они активно работали над тестированием и подготовкой к запуску корабля Сrew Dragon.

Командиром назначен Даг Херли, он будет отвечать за процессы старта и возврата космического аппарата на Землю. На пилота Роберта Бенкена возложен контроль за выполнением сближения, автоматической стыковки и расстыковки корабля с МКС.

Напомним, в NASA спрогнозировали время прибытия американских астронавтов на Международную космическую станцию.

Ранее, компания SpaceX отменила первый пилотируемый полет своего корабля Сrew Dragon на орбиту Земли из-за неблагоприятных погодных условий.

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Автор: Анна Березина