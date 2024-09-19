Погода потішить. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні
Завтра, 20 вересня, в Україні буде тепло та сухо. Щоправда, вдень буде не вище 26°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, на півдні країни 11-16°; вдень 21-26°, в Карпатах 17-22°.
Погода в Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°.
Погода в Україні 20 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
В останній тиждень температура в Україні почала повільними темпами повзти вниз.
На днях синоптик Наталка Діденко попереджала, що до кінця тижня можливі заморозки в Карпатах. Щоправда, ледве відчутні. У результаті 19 вересня температура повітря в Карпатах знизилася до 0 і пішов дощ.
Додамо, що синоптики не виключають, що заморозки у вересні 2024 в Україні можливі у всіх регіонах. Хоча похолодання в Україні, яке синоптики прогнозували на початок осені, так і не сталося.
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