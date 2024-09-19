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Погода потішить. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Четвер 19 вересня 2024 14:10
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Погода потішить. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: синоптики дали прогноз на 20 вересня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 20 вересня, в Україні буде тепло та сухо. Щоправда, вдень буде не вище 26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на півдні країни 11-16°; вдень 21-26°, в Карпатах 17-22°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°.

Погода потішить. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні 20 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

В останній тиждень температура в Україні почала повільними темпами повзти вниз.

На днях синоптик Наталка Діденко попереджала, що до кінця тижня можливі заморозки в Карпатах. Щоправда, ледве відчутні. У результаті 19 вересня температура повітря в Карпатах знизилася до 0 і пішов дощ.

Додамо, що синоптики не виключають, що заморозки у вересні 2024 в Україні можливі у всіх регіонах. Хоча похолодання в Україні, яке синоптики прогнозували на початок осені, так і не сталося.

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