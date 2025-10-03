Погода у перші вихідні жовтня: де в Україні чекати тепла, а де - холоду та дощів

Якою буде погода у перші вихідні жовтня

Температура повітря в Україні 4-5 жовтня:

у західних областях в межах +9+12 градусів;

у північних областях +12+14;

у центральних областях +12+18;

у південній частині +15+19, в Криму до +20;

у східних областях +15+18 градусів.

Де пройдуть дощі

"Дощі в суботу, 4 жовтня, пройдуть на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині, у Чернівецькій області. Ввечері поширяться на центральну частину та на північ України. На решті території - без опадів", - повідомила синоптик.

У неділю, 5 жовтня, дощі очікуються у південній частині, окрім Одещини, а також у східних областях і подекуди в західній частині. На решті території - без опадів.

Який прогноз для Києва

У Києві впродовж вихідних переважно без опадів, хіба ввечері в суботу можливий невеликий дощ. Денна температура повітря коливатиметься у межах +14, +15 градусів.

Погода на вихідних 4-5 жовтня в Україні буде неоднорідною (фото: Наталія Діденко/Facebook)