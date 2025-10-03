RU

Общество Образование Деньги Изменения

Погода в первые выходные октября: где в Украине ждать тепла, а где - холода и дождей

Какой будет погода 4-5 октября в Украине (фото: KIRILL CHUBOTIN Ukrinform/GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В первые выходные октября распределение градусов в стране будет неоднородным: холоднее всего - на западе, а теплее всего - на востоке и юго-востоке. Местами ожидается дождь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диленко в Facebook.

Какой будет погода в первые выходные октября

Температура воздуха в Украине 4-5 октября:

  • в западных областях в пределах +9+12 градусов;
  • в северных областях +12+14;
  • в центральных областях +12+18;
  • в южной части +15+19, в Крыму до +20;
  • в восточных областях +15+18 градусов.

Где пройдут дожди

"Дожди в субботу, 4 октября, пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, в Черновицкой областях. Вечером распространятся на центральную часть и на север Украины. На остальной территории - без осадков", - сообщила синоптик.

В воскресенье, 5 октября, дожди ожидаются в южной части, кроме Одесской области, а также в восточных областях и местами в западной части. На остальной территории - без осадков.

Какой прогноз для Киева

В Киеве в течение выходных преимущественно без осадков, разве что вечером в субботу возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +14, +15 градусов.

Погода на выходных 4-5 октября в Украине будет неоднородной (фото: Наталья Диденко/Facebook)

Ранее мы делились интервью с Натальей Диденко о том, какой будет осень, можно ли верить в народные приметы о погоде и существует ли метеозависимость.

Читайте также о том, что 1 октября в Карпатах выпал снег, а именно - на горе Поп Иван. Заметы местами достигали полметра.

ГидрометцентрПогода в УкраинеЖовтеньПогода в Киеве