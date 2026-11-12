UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Погана погода осліплює "Шахеди", але не РЕБ: пояснення експерта

15:09 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: російський "Шахед" (Getty Images)

Погода майже не впливає на придушення "Шахедів" засобами РЕБ, але ускладнює роботу самих дронів і їхніх операторів. У похмуру погоду оптична навігація працює з великими збоями, а "Шахеди" летять нижче, тож їх легше виявляти, збивати й придушувати.

Про це у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів співзасновник компанії Contra-Drone Тимофій Юрков.

Чи впливає погода на "Шахеди" та засоби РЕБ

На запитання, чи є закономірність, що в похмуру погоду реактивних "Шахедів" над Києвом менше, Юрков відповів, що на придушення погода впливає мінімально.

За його словами, вологість повітря може трохи послабити дію РЕБ, але не в рази і не на відсотки, а, можливо, на пів відсотка. Те саме стосується радара: ефективність відбиття радіохвиль трохи нижча за суттєвих погодних ускладнень, але це лише частки відсотка.

Водночас оператору чи комплексу "Шахеда" погана погода справді ускладнює роботу, зазначив Юрков. Камера запотіває, на ній з'являються краплі, а оптична навігація працює з великими збоями. Похмура погода також зменшує висоту польоту "Шахеда", тож його легше виявляти, збивати й придушувати.

Читайте також: Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone

Раніше РБК-Україна писало, що погода, РЕБ і нестача екіпажів заважають перехоплювачам збивати реактивні "Шахеди". За оцінкою Ради зброярів, дощ, туман і низька хмарність "осліплюють" оптичні системи наведення, а противник, за твердженням асоціації, свідомо атакує саме за такої погоди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОMiltechДрони