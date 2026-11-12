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Плохая погода ослепляет "Шахеды", но не РЭБ: объяснение эксперта

15:09 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: российский "Шахед" (Getty Images)

Погода почти не влияет на подавление "Шахедов" средствами РЭБ, но усложняет работу самих дронов и их операторов. В пасмурную погоду оптическая навигация работает с большими сбоями, а "Шахеды" летят ниже, так что их легче обнаруживать, сбивать и подавлять.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков.

Влияет ли погода на "Шахеды" и средства РЭБ

На вопрос, есть ли закономерность, что в пасмурную погоду реактивных "Шахедов" над Киевом меньше, Юрков ответил, что на подавление погода влияет минимально.

По его словам, влажность воздуха может немного ослабить действие РЭБ, но не в разы и не на проценты, а, возможно, на полпроцента. То же касается радара: эффективность отражения радиоволн несколько ниже существенных погодных осложнений, но это лишь доли процента.

В то же время, оператору или комплексу "Шахеда" плохая погода действительно усложняет работу, отметил Юрков. Камера запотевает, на ней появляются капли, а оптическая навигация работает с большими сбоями. Пасмурная погода также уменьшает высоту полета "Шахеда", поэтому его легче обнаруживать, сбивать и подавлять.

Читайте также: Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone

Ранее РБК-Украина писала, что погода, РЭБ и нехватка экипажей мешают перехватчикам сбивать реактивные "Шахеды". По оценке Совета оружейников, дождь, туман и низкая облачность "ослепляют" оптические системы наведения, а противник, по утверждению ассоциации, сознательно атакует именно в такую погоду.

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