Плохая погода ослепляет "Шахеды", но не РЭБ: объяснение эксперта

Погода почти не влияет на подавление "Шахедов" средствами РЭБ, но усложняет работу самих дронов и их операторов. В пасмурную погоду оптическая навигация работает с большими сбоями, а "Шахеды" летят ниже, так что их легче обнаруживать, сбивать и подавлять.
Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков.
На вопрос, есть ли закономерность, что в пасмурную погоду реактивных "Шахедов" над Киевом меньше, Юрков ответил, что на подавление погода влияет минимально.
По его словам, влажность воздуха может немного ослабить действие РЭБ, но не в разы и не на проценты, а, возможно, на полпроцента. То же касается радара: эффективность отражения радиоволн несколько ниже существенных погодных осложнений, но это лишь доли процента.
В то же время, оператору или комплексу "Шахеда" плохая погода действительно усложняет работу, отметил Юрков. Камера запотевает, на ней появляются капли, а оптическая навигация работает с большими сбоями. Пасмурная погода также уменьшает высоту полета "Шахеда", поэтому его легче обнаруживать, сбивать и подавлять.
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Ранее РБК-Украина писала, что погода, РЭБ и нехватка экипажей мешают перехватчикам сбивать реактивные "Шахеды". По оценке Совета оружейников, дождь, туман и низкая облачность "ослепляют" оптические системы наведения, а противник, по утверждению ассоциации, сознательно атакует именно в такую погоду.