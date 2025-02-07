Погода налагодиться, але є нюанс. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Ні снігу, ні дощів, в Україні на вихідних, 8-9 лютого, не буде. Але без морозу в ці дні не обійдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
У суботу, 8 лютого, в Україні буде сухо, крім Криму, де ймовірний сніг. Але навіть удень у більшості областей очікується мороз. Так, уночі мінусова температура максимально опуститься до -9 градусів. Такий мороз уночі ймовірний:
Удень у більшості областей "мінус" збережеться. Зокрема, навіть у Криму вдень буде в межах -1...+1. Але будуть регіони, де очікується відчутний "плюс", а саме:
У Києві 8 лютого без опадів, уночі -6...-8, удень -1...-3 градуси.
Погода в Україні 8 лютого (meteo.gov.ua)
У неділю, 9 лютого, вночі мороз посилиться. Так, уночі в Чернівецькій області температура опуститься максимально до -10 градусів. -9 градусів буде на Прикарпатті, у Сумській та Харківській областях. Також у більшості регіонів утримаються -8 градусів.
Вдень мінімально буде в Харківській області, до -4 градусів. Максимально "спекотно" буде на Закарпатті, в межах +5...+7 градусів. Крім того:
У Києві 9 лютого буде без дощів і снігу, вночі -6...-8, удень -1...-....+1 градусів.
Погода в Україні 9 лютого (meteo.gov.ua)
Як раніше писали синоптики, і дійсно суттєвих опадів в Україні найближчим часом не очікується. Це пов'язано з тим, що через вплив антициклону в Україні росте атмосферний тиск.
Водночас з огляду на таку ситуацію, від високого атмосферного тиску в людей може боліти голова.
До того ж на наступному тижні погода істотно не зміниться очікуються антициклон, без опадів, морозні ночі, прохолодний день.
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