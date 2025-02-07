Може боліти голова. Синоптик попередила про "небезпечну" погоду найближчими днями

Суттєвих опадів в Україні найближчим часом не очікується. Це пов'язано з тим, що через вплив антициклону росте атмосферний тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Якої погоди чекати українцям найближчими днями

За словами експерта, "антициклон тисне" й "атмосферний тиск росте". Через це опадів в Україні не очікується.

Водночас Діденко зауважила, що з огляду на таку ситуацію в людей може боліти голова - від високого атмосферного тиску.

"Проте сонечка побільшає, з'являтиметься більше прояснень. Які, щоправда, посилюватимуть вночі мороз. Але вдень повертатимуть стовпчики термометрів майже до нуля", - розповіла синоптик.

Виходячи з її прогнозу, найближчої ночі та в ніч на неділю (9 лютого) в Україні передбачається -4-10 градусів за Цельсієм. Вдень 8 та 9 лютого температура повітря "коливатиметься близько нуля" (у східних областях буде холодніше - від 1 до 4 градусів нижче нуля).

"Вітер у суботу-неділю буде східних напрямків, помірний, а на півдні, в Приазов'ї, а також завтра ще й на Волині та Рівненщині ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", - зауважила Діденко.

У Києві впродовж вихідних переважатиме антициклональний характер погоди. Буде сухо, навіть сонячно. Вночі очікується мороз до -7-10 градусів нижче нуля. Вдень температура повітря коливатиметься в межах від 0 до 2 градусів морозу.

"На наступному тижні погода істотно не зміниться - антициклон, без опадів, морозні ночі, прохолодний день. Але часто - із сонцем", - підсумувала експерт.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Тим часом у прес-службі Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж доби, 8 лютого, по території нашої країни буде хмарно, з проясненнями.

В цілому погода очікується без опадів, хоча в Криму ймовірний невеликий сніг.

На дорогах (крім більшості західних і південних областей) місцями ожеледиця. Вітер - переважно північно-східний, 5-10 м/с. У Криму та Приазов'ї - подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі 5-10 градусів морозу (в Криму 0-5 градусів морозу);

вдень - від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла (на Закарпатті - 2-7 градусів тепла).

У Карпатах вночі 9-14 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів нижче нуля.

Прогноз погоди УкрГМЦ на 8 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)