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Погода наладится, но есть нюанс. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 8-9 февраля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ни снега, ни дождей, в Украине на выходных, 8-9 февраля, не будет. Но без мороза в эти дни не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Суббота, 8 февраля

В субботу, 8 февраля, в Украине будет сухо, кроме Крыма, где вероятен снег. Но даже днем в большинстве областей ожидается мороз. Так, ночью минусовая температура максимально опустится до -9 градусов. Такой мороз ночью вероятен:

  • в Ровенской, Житомирской;
  • в Сумской, Винницкой областях.

Днем в большинстве областей "минус" сохранится. В частности, даже в Крыму днем будет в пределах -1...+1. Но будут регионы, где ожидается ощутимый "плюс", а именно:

  • до +2 градусов будет в Николаевской и Херсонской областях;
  • до +6 градусов на Закарпатье.

В Киеве 8 февраля без осадков, ночью -6...-8, днем -1...-3 градусов.


Погода в Украине 8 февраля (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, ночью мороз усилится. Так, ночью в Черновицкой области температура опустится максимально до -10 градусов. -9 градусов будет на Прикарпатье, в Сумской и Харьковской областях. Также в большинстве регионов удержатся -8 градусов. 

Днем минимально будет в Харьковской области, до -4 градусов. Максимально "жарко" будет на Закарпатье, в пределах +5...+7 градусов. Кроме того:

  • до +2 градусов днем будет на Волыни, в Черновицкой, Одесской областях;
  • до +3 градусов поднимется температура днем на Прикарпатье;
  • до +4 градусов - во Львовской области.

В Киеве 9 февраля будет без дождей и снега, ночью -6...-8, днем -1....+1 градусов.

Погода в Украине 9 февраля (meteo.gov.ua)

Почему в Украине осадков на выходных не ожидается?

Как ранее писали синоптики, и действительно существенных осадков в Украине в ближайшее время не ожидается. Это связано с тем, что из-за влияния антициклона в Украине растет атмосферное давление.

В то же время, учитывая такую ситуацию, от высокого атмосферного давления у людей может болеть голова.

К тому же на следующей неделе погода существенно не изменится ожидаются антициклон, без осадков, морозные ночи, прохладный день.

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