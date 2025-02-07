Погода наладится, но есть нюанс. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Суббота, 8 февраля

В субботу, 8 февраля, в Украине будет сухо, кроме Крыма, где вероятен снег. Но даже днем в большинстве областей ожидается мороз. Так, ночью минусовая температура максимально опустится до -9 градусов. Такой мороз ночью вероятен:

в Ровенской, Житомирской;

в Сумской, Винницкой областях.

Днем в большинстве областей "минус" сохранится. В частности, даже в Крыму днем будет в пределах -1...+1. Но будут регионы, где ожидается ощутимый "плюс", а именно:

до +2 градусов будет в Николаевской и Херсонской областях;

до +6 градусов на Закарпатье.

В Киеве 8 февраля без осадков, ночью -6...-8, днем -1...-3 градусов.



Погода в Украине 8 февраля (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, ночью мороз усилится. Так, ночью в Черновицкой области температура опустится максимально до -10 градусов. -9 градусов будет на Прикарпатье, в Сумской и Харьковской областях. Также в большинстве регионов удержатся -8 градусов.

Днем минимально будет в Харьковской области, до -4 градусов. Максимально "жарко" будет на Закарпатье, в пределах +5...+7 градусов. Кроме того:

до +2 градусов днем будет на Волыни, в Черновицкой, Одесской областях;

до +3 градусов поднимется температура днем на Прикарпатье;

до +4 градусов - во Львовской области.

В Киеве 9 февраля будет без дождей и снега, ночью -6...-8, днем -1....+1 градусов.



Погода в Украине 9 февраля (meteo.gov.ua)