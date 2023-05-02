Погода на нашому боці, але ракетна загроза є: скільки "Калібрів" РФ тримає у морі

Росія вивела у Чорне море десять кораблів, з них один - носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"В Чорному морі продовжується шторм. Погода дійсно на нашому боці. Вона не сприяє виконанню бойових завдань противником, тому корабельне угруповання наразі хоч і тримається в кількості десятьох одиниць, але вони розосереджені - максимально маневрують, щоб не бути ураженими, не перебувати в одному конкретному місці або районі", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що після ночі у Чорному морі залишається один ракетоносій. Другий було заведено у пункт базування.

При цьому чотири ракети типу "Калібр" все ж перебувають напоготові у росіян. Гуменюк нагадала, що це високоточна зброя, тому ракетна загроза залишається, хоча й не така критична.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомляли, що російські військові змінили тактику застосування ракет проти України.

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