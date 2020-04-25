Погода в Киевской и Житомирской области будет способствовать рассеиванию вредных примесей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такие погодные условия ожидаются 25 и 26 апреля

Погода в Житомирской и Киевской области 25 и 26 апреля будет способствовать рассеиванию вредных примесей. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рассеивание вредных примесей в воздухе будет наблюдаться в северной части Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения.

"Ветер юго-западный, слабый, 1-4 м/с, температура воздуха 11-15 градусов тепла, прозрачность атмосферы (метеорологическая дальность видимости), по данным метеостанций "Чернобыль", "Овруч" и "Коростень", составляет от 10 до 20 км. Перемещение продуктов остатков горения происходит в восточном направлении. В частности, от зоны ЧАЭС в западные области Черниговской области, а с северных районов Житомирской области - в направлении северных районов Киевской области со скоростью до 15-20 км/ч... В целом, характер погоды 25 и 26 апреля будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха", - сказал он.

Он также сообщил, что загрязнение воздуха в Киеве не превышает допустимую норму, характерную для нынешней поры года.

Ранее РБК-Украина писало, что спасатели локализовали один из очагов пожара в Чернобыльской зоне, дым от которого раньше ощущался в столице. Спасатели также продолжают тушение пожаров в Житомирской области.