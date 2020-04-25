В Киеве уровень загрязнения воздуха не превышает допустимую норму, - Укргидрометцентр

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Перемещение продуктов и остатков горения от пожаров происходит в восточном направлении

Загрязнение воздуха в Киеве не превышает допустимую норму, характерную для нынешней поры года. Об этом на брифинге в субботу заявил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом наблюдается превышение по диоксиду азота и серы, а также формальдегиду

"Химическое загрязнение атмосферного воздуха в городе Киеве находится в основном на обычном уровне, характерном для этого периода весны. Превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота, незначительное превышение по диоксиду серы и формальдегиду", - сообщил Прокопенко.

Он добавил, что перемещение остатков горения от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области, согласно расчетам, происходит в восточном направлении.

"Например, из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - на западные районы Черниговской области, а из северных районов Житомирской области - в направлении северных районов Киевской области, со скоростью до 15-20 км/ч", - отметил метеоролог.

Ранее РБК-Украина писало, что пожарные локализовали один из очагов пожара в Чернобыльской зоне, дым от которого раньше ощущался в Киеве. Спасатели также продолжают тушение пожаров в Житомирской области.