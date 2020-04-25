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Погода у Київській і Житомирській області сприятиме розсіюванню шкідливих домішок

Новини » Суспільство     25.04.2020 - 15:06
Погода у Київській і Житомирській області сприятиме розсіюванню шкідливих домішок
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Такі погодні умови очікуються 25 та 26 квітня

Погода в Житомирській і Київській області 25 і 26 квітня буде сприяти розсіюванню шкідливих домішок. Про це на брифінгу в суботу повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розсіювання шкідливих домішок в повітрі буде спостерігатися в північній частині Житомирської області та Чорнобильській зоні відчуження.

"Вітер південно-західний, слабкий, 1-4 м/с, температура повітря 11-15 градусів тепла, прозорість атмосфери (метеорологічна дальність видимості), за даними метеостанцій "Чорнобиль", "Овруч" і "Коростень", становить від 10 до 20 км. Переміщення залишків продуктів горіння відбувається в східному напрямку. Зокрема, від зони ЧАЕС в західні області Чернігівської області, а з північних районів Житомирської області - в напрямку північних районів Київської області зі швидкістю до 15-20 км/год... У цілому, характер погоди 25 і 26 квітня буде сприяти розсіюванню шкідливих домішок в приземному шарі повітря", - сказав він.

Він також повідомив, що забруднення повітря в Києві не перевищує допустиму норму, характерну для нинішньої пори року.

Раніше РБК-Україна писало, що рятувальники локалізували один з осередків пожежі в Чорнобильській зоні, дим від якого раніше відчувався в столиці. Рятувальники продовжують гасіння пожеж в Житомирській області.

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