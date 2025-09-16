Погода у Києві завтра різко зміниться: до чого готуватися

Мешканців і гостей Києва та області попередили про небезпечні метеорологічні явища - значний дощ 17 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
"17 вересня у столиці очікується значний дощ вдень і помірний уночі", - повідомили у КМДА.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі уточнили, що попередження на добу про небезпечні метеорологічні явища стосуються також і Київської області.
"Хмарно з проясненнями. Вночі - помірний, вдень - значний дощ", - поділились синоптики.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.
"І рівень небезпечності, жовтий", - додали у прес-службі УкрГМЦ у Facebook.
Вітер при цьому очікується південно-східний, з переходом на північно-західний (5-10 м/с).
Температура повітря вночі:
Вдень стовпчики термометрів можуть досягти таких значень:
З огляду на такий прогноз у КМДА повідомили, що гідрослужби комунальної корпорації "Київавтодор":
Зазначається, що вони "завчасно здійснюватимуть моніторинг вулиць у місцях можливого підтоплення".
Уточнюється, що наслідки ймовірної негоди у столиці готова в цілому ліквідовувати 91 одиниця спецтехніки і спецзасобів.
Насамкінець у КМДА поділились низкою важливих контактів - куди громадянам можна звертатись (дзвонити) у випадку тієї чи іншої аварійної ситуації:
Нагадаємо, раніше експерти УкрГМЦ попередили мешканців і гостей деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища - грози вже найближчим часом.
Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко повідомила, що після похолодання й дощів в Україну знову прийде тепло і пояснила, коли чекати сонця.
Читайте також, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.