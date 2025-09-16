Погода в Киеве завтра резко изменится: к чему готовиться

Жителей и гостей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях - значительном дожде 17 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
"17 сентября в столице ожидается значительный дождь днем и умеренный ночью", - сообщили в КГГА.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре уточнили, что предупреждение на сутки об опасных метеорологических явлениях касаются также и Киевской области.
"Облачно с прояснениями. Ночью - умеренный, днем - значительный дождь", - поделились синоптики.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
"І уровень опасности, желтый", - добавили в пресс-службе УкрГМЦ в Facebook.
Ветер при этом ожидается юго-восточный, с переходом на северо-западный (5-10 м/с).
Температура воздуха ночью:
Днем столбики термометров могут достичь таких значений:
Учитывая такой прогноз в КГГА сообщили, что гидрослужбы коммунальной корпорации "Киевавтодор":
Отмечается, что они "заблаговременно будут осуществлять мониторинг улиц в местах возможного подтопления".
Уточняется, что последствия вероятной непогоды в столице готова в целом ликвидировать 91 единица спецтехники и спецсредств.
В завершение в КГГА поделились рядом важных контактов - куда гражданам можно обращаться (звонить) в случае той или иной аварийной ситуации:
