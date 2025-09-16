ua en ru
Погода у Києві завтра різко зміниться: до чого готуватися

Вівторок 16 вересня 2025 17:12
Погода у Києві завтра різко зміниться: до чого готуватися На Київ і Київську область насувається негода (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мешканців і гостей Києва та області попередили про небезпечні метеорологічні явища - значний дощ 17 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Що буде завтра з погодою в Києві та області

"17 вересня у столиці очікується значний дощ вдень і помірний уночі", - повідомили у КМДА.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі уточнили, що попередження на добу про небезпечні метеорологічні явища стосуються також і Київської області.

"Хмарно з проясненнями. Вночі - помірний, вдень - значний дощ", - поділились синоптики.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

"І рівень небезпечності, жовтий", - додали у прес-службі УкрГМЦ у Facebook.

Вітер при цьому очікується південно-східний, з переходом на північно-західний (5-10 м/с).

Температура повітря вночі:

  • по області - 9-14°C;
  • у Києві - 12-14°C.

Вдень стовпчики термометрів можуть досягти таких значень:

  • по області - 15-20°C;
  • у Києві - 15-17°C.

Погода у Києві завтра різко зміниться: до чого готуватисяПрогноз погоди на 17 вересня в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Як у Києві готуються до можливої негоди

З огляду на такий прогноз у КМДА повідомили, що гідрослужби комунальної корпорації "Київавтодор":

  • готові до погіршення погодних умов;
  • постійно очищають свої балансові гідротехнічні споруди.

Зазначається, що вони "завчасно здійснюватимуть моніторинг вулиць у місцях можливого підтоплення".

Уточнюється, що наслідки ймовірної негоди у столиці готова в цілому ліквідовувати 91 одиниця спецтехніки і спецзасобів.

Які контакти корисні на випадок надзвичайних ситуацій

Насамкінець у КМДА поділились низкою важливих контактів - куди громадянам можна звертатись (дзвонити) у випадку тієї чи іншої аварійної ситуації:

  • при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів - до диспетчерської КК "Київавтодор": 044 284 74 19;
  • якщо впало дерево чи зламалися гілки - до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18;
  • коли падіння дерев і гілок загрожує життю - до рятувальників за номерами: 101 або 044 430 37 13 (телефон комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку");
  • при травмуванні людей - до медиків (екстреної медичної допомоги): 103;
  • при несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків - до Центру організації дорожнього руху (ЦОДР): 050 387 35 42.

Погода у Києві завтра різко зміниться: до чого готуватисяПублікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше експерти УкрГМЦ попередили мешканців і гостей деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища - грози вже найближчим часом.

Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко повідомила, що після похолодання й дощів в Україну знову прийде тепло і пояснила, коли чекати сонця.

Читайте також, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.

