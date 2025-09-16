Погода в Киеве завтра резко изменится: к чему готовиться
Жителей и гостей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях - значительном дожде 17 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Что будет завтра с погодой в Киеве и области
"17 сентября в столице ожидается значительный дождь днем и умеренный ночью", - сообщили в КГГА.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре уточнили, что предупреждение на сутки об опасных метеорологических явлениях касаются также и Киевской области.
"Облачно с прояснениями. Ночью - умеренный, днем - значительный дождь", - поделились синоптики.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
"І уровень опасности, желтый", - добавили в пресс-службе УкрГМЦ в Facebook.
Ветер при этом ожидается юго-восточный, с переходом на северо-западный (5-10 м/с).
Температура воздуха ночью:
- по области - 9-14°C;
- в Киеве - 12-14°C.
Днем столбики термометров могут достичь таких значений:
- по области - 15-20°C;
- в Киеве - 15-17°C.
Прогноз погоды на 17 сентября в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Как в Киеве готовятся к возможной непогоде
Учитывая такой прогноз в КГГА сообщили, что гидрослужбы коммунальной корпорации "Киевавтодор":
- готовы к ухудшению погодных условий;
- постоянно очищают свои балансовые гидротехнические сооружения.
Отмечается, что они "заблаговременно будут осуществлять мониторинг улиц в местах возможного подтопления".
Уточняется, что последствия вероятной непогоды в столице готова в целом ликвидировать 91 единица спецтехники и спецсредств.
Какие контакты полезны на случай чрезвычайных ситуаций
В завершение в КГГА поделились рядом важных контактов - куда гражданам можно обращаться (звонить) в случае той или иной аварийной ситуации:
- при подтоплении проезжей части или тротуаров - в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 044 284 74 19;
- если упало дерево или сломались ветки - в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18;
- когда падение деревьев и веток угрожает жизни - спасателям по номерам: 101 или 044 430 37 13 (телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС) "Киевская служба спасения");
- при травмировании людей - медикам (экстренной медицинской помощи): 103;
- при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - в Центр организации дорожного движения (ЦОДД): 050 387 35 42.
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
