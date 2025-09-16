Погода в Киеве завтра резко изменится: к чему готовиться

Жителей и гостей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях - значительном дожде 17 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Что будет завтра с погодой в Киеве и области

"17 сентября в столице ожидается значительный дождь днем и умеренный ночью", - сообщили в КГГА.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре уточнили, что предупреждение на сутки об опасных метеорологических явлениях касаются также и Киевской области.

"Облачно с прояснениями. Ночью - умеренный, днем - значительный дождь", - поделились синоптики.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

"І уровень опасности, желтый", - добавили в пресс-службе УкрГМЦ в Facebook.

Ветер при этом ожидается юго-восточный, с переходом на северо-западный (5-10 м/с).

Температура воздуха ночью:

по области - 9-14°C;

в Киеве - 12-14°C.

Днем столбики термометров могут достичь таких значений:

по области - 15-20°C;

в Киеве - 15-17°C.

Прогноз погоды на 17 сентября в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Как в Киеве готовятся к возможной непогоде

Учитывая такой прогноз в КГГА сообщили, что гидрослужбы коммунальной корпорации "Киевавтодор":

готовы к ухудшению погодных условий;

постоянно очищают свои балансовые гидротехнические сооружения.

Отмечается, что они "заблаговременно будут осуществлять мониторинг улиц в местах возможного подтопления".

Уточняется, что последствия вероятной непогоды в столице готова в целом ликвидировать 91 единица спецтехники и спецсредств.

Какие контакты полезны на случай чрезвычайных ситуаций

В завершение в КГГА поделились рядом важных контактов - куда гражданам можно обращаться (звонить) в случае той или иной аварийной ситуации:

при подтоплении проезжей части или тротуаров - в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 044 284 74 19;

- в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 044 284 74 19; если упало дерево или сломались ветки - в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18;

- в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18; когда падение деревьев и веток угрожает жизни - спасателям по номерам: 101 или 044 430 37 13 (телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС) "Киевская служба спасения");

- спасателям по номерам: 101 или 044 430 37 13 (телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС) "Киевская служба спасения"); при травмировании людей - медикам (экстренной медицинской помощи): 103;

- медикам (экстренной медицинской помощи): 103; при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - в Центр организации дорожного движения (ЦОДД): 050 387 35 42.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)