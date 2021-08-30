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Погода в Киеве 1 сентября: стоит ли брать в школу зонтики

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Украина, Понедельник 30 августа 2021 13:12
Погода в Киеве 1 сентября: стоит ли брать в школу зонтики Фото: 1 сентября в Киеве возможно похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По предварительному прогнозу, в среду, 1 сентября, в Киеве начнется похолодание. Дожди и снижение температуры возможны во второй половине дня.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Утром 1 сентября, когда дети будут идти в школу, ожидается около 17 градусов, днем - 20-22 градусов", - сказала она.

Но по прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине дня к Киеву приблизится фронт с дождями, за которым ожидается похолодание

"То есть утром будет погода без осадков. А вот уже во второй половине дня стоит брать с собой зонтики", - добавила Птуха.

Как отметила синоптик, сейчас над северо-западом Украины стоит высотный циклон, который вызывает дожди в северных и центральных областях Украины. "Затем произойдет перестройка и воздушные потоки изменятся, будут преобладать потоки с северо-запада. Именно оттуда, из высоких широт будет поступать прохладная воздушная масса", - сказала она.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине недели в Украине изменится синоптическая ситуация. Начало календарной осени ожидается прохладным.

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