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В Украину идет резкое похолодание. Температура ночью упадет ниже 10 градусов

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Украина, Понедельник 30 августа 2021 12:36
В Украину идет резкое похолодание. Температура ночью упадет ниже 10 градусов Фото: после сильных дождей в начале осени в Украине резко похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во второй половине недели в Украине изменится синоптическая ситуация. Начало календарной осени ожидается прохладным.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Воздушные потоки над территорией Украины изменятся на северо-западные. Будет очень ощутимое понижение температуры. В Киеве ночная температура в пятницу-воскресенье, 3-5 сентября, снизится до 9-11 градусов тепла", - сказала она, добавив, что днем в эти дни дневная температура может подняться до 18 градусов тепла.

В то же время, по прогнозу синоптиков, заморозков в Украине в течение текущей недели не ожидаются, сообщила Птуха.

Укргидрометцентр прогнозирует, что дождливая погода сохранится в Украине в течение трех дней 30 августа - 1 сентября. "Дожди будут продолжаться. В большинстве областей кратковременные дожди и грозы. Только 1 сентября в южной части и восточных областях без осадков", - сказала она.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.

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