В Украину идет резкое похолодание. Температура ночью упадет ниже 10 градусов

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Воздушные потоки над территорией Украины изменятся на северо-западные. Будет очень ощутимое понижение температуры. В Киеве ночная температура в пятницу-воскресенье, 3-5 сентября, снизится до 9-11 градусов тепла", - сказала она, добавив, что днем в эти дни дневная температура может подняться до 18 градусов тепла.

В то же время, по прогнозу синоптиков, заморозков в Украине в течение текущей недели не ожидаются, сообщила Птуха.

Укргидрометцентр прогнозирует, что дождливая погода сохранится в Украине в течение трех дней 30 августа - 1 сентября. "Дожди будут продолжаться. В большинстве областей кратковременные дожди и грозы. Только 1 сентября в южной части и восточных областях без осадков", - сказала она.