В Украину идет резкое похолодание. Температура ночью упадет ниже 10 градусов
Во второй половине недели в Украине изменится синоптическая ситуация. Начало календарной осени ожидается прохладным.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
"Воздушные потоки над территорией Украины изменятся на северо-западные. Будет очень ощутимое понижение температуры. В Киеве ночная температура в пятницу-воскресенье, 3-5 сентября, снизится до 9-11 градусов тепла", - сказала она, добавив, что днем в эти дни дневная температура может подняться до 18 градусов тепла.
В то же время, по прогнозу синоптиков, заморозков в Украине в течение текущей недели не ожидаются, сообщила Птуха.
Укргидрометцентр прогнозирует, что дождливая погода сохранится в Украине в течение трех дней 30 августа - 1 сентября. "Дожди будут продолжаться. В большинстве областей кратковременные дожди и грозы. Только 1 сентября в южной части и восточных областях без осадков", - сказала она.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.