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Погода в Києві 1 вересня: чи варто брати до школи парасольки

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Україна, Понеділок 30 серпня 2021 13:12
Погода в Києві 1 вересня: чи варто брати до школи парасольки Фото: 1 вересня в Києві можливе похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За попереднім прогнозом, у середу, 1 вересня, в Києві розпочнеться похолодання. Дощі та зниження температури можливі у другій половині дня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Вранці 1 вересня, коли діти будуть йти до школи, очікується близько 17 градусів, вдень - 20-22 градусів", - сказала вона.

Але за прогнозом Укргідрометцентру, у другій половині дня до Києва наблизиться фронт з дощами, за яким відбуватиметься похолодання

"Тобто вранці буде погода без опадів. А ось уже у другій половині дня варто брати з собою парасольки", - додала Птуха.

Як зазначила синоптик, зараз над північним заходом України стоїть висотний циклон, який спричинює дощі в північних і центральних областях України. "Потім відбудеться перебудова і повітряні потоки зміняться, будуть переважати потоки з північного заходу. Саме звідти, з вищих широт буде надходити прохолодна повітряна маса", - сказала вона.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у другій половині тижня в Україні зміниться синоптична ситуація. Початок календарної осені очікується прохолодним.

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