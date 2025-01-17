Погода кардинально змінюватиметься. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні
На вихідних, 18-19 січня, в Україні погода буде різною. Причому, відмінності суботи від неділі будуть практично кардинальними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Субота, 18 січня
У суботу, 18 січня, погода в Україні розділиться на три частини - снігову, дощову та суху. Зокрема сухо, а подекуди навіть сонячно, буде в західних областях та в Криму.
Дощі пройдуть на решті півдня, у центральних областях, починаючи з Вінницької області. Щоправда, дощі оминуть більшу частину центру, включно з Києвом і Чернігівською областю.
А починаючи з Полтавської та Дніпропетровської, включно з Сумською областю, ймовірні дощі зі снігом у всіх областях, до крайнього сходу - Луганської області.
Температура вночі місцями буде з невеликими "мінусами". Найтепліше вдень, у Криму, до +7. У Києві без опадів, вночі +1...-1, вдень +2....+4.
Погода в Україні 18 січня (meteo.gov.ua)
Неділя, 19 січня
У неділю, 19 січня, буде сухо. Ні дощів, ні снігу не очікується. Погода нагадуватиме ранню весну з невеликими нічними "мінусами". Вдень у більшості областей буде в межах +5 градусів.
Найхолодніше вдень буде в Луганській області, до +3. А найтепліше вдень очікується на півдні - до +7. Цікаво, що +7 показуватиме і в Чернівецькій області. У Києві вночі до +2, вдень до +5 і теж без опадів.
Погода в Україні 19 січня (meteo.gov.ua)
Цікаві моменти погоди 2024 року
У 2024 році в Пекіні було зафіксовано 290 днів із гарною якістю повітря, що є найвищим показником з моменту початку моніторингу, повідомило муніципальне бюро з питань екології та навколишнього середовища.
У 2024 році кількість днів із гарною якістю повітря в національній столиці становила 79,2%, що на 19 днів більше, ніж попереднього року, і на 114 днів більше, ніж 2013 року.
Кількість днів із сильним забрудненням повітря різко скоротилася - з 58 у 2013 році до двох у 2024 році, тобто на 96,6%.
Зазначимо, що погода у столиці України у 2024 році була найтеплішою за всю історію спостережень. Зокрема, у Києві було оновлено більше 50 температурних рекордів.
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