Погода кардинально змінюватиметься. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

На вихідних, 18-19 січня, в Україні погода буде різною. Причому, відмінності суботи від неділі будуть практично кардинальними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Субота, 18 січня

У суботу, 18 січня, погода в Україні розділиться на три частини - снігову, дощову та суху. Зокрема сухо, а подекуди навіть сонячно, буде в західних областях та в Криму.

Дощі пройдуть на решті півдня, у центральних областях, починаючи з Вінницької області. Щоправда, дощі оминуть більшу частину центру, включно з Києвом і Чернігівською областю.

А починаючи з Полтавської та Дніпропетровської, включно з Сумською областю, ймовірні дощі зі снігом у всіх областях, до крайнього сходу - Луганської області.

Температура вночі місцями буде з невеликими "мінусами". Найтепліше вдень, у Криму, до +7. У Києві без опадів, вночі +1...-1, вдень +2....+4.

Погода в Україні 18 січня (meteo.gov.ua)

Неділя, 19 січня

У неділю, 19 січня, буде сухо. Ні дощів, ні снігу не очікується. Погода нагадуватиме ранню весну з невеликими нічними "мінусами". Вдень у більшості областей буде в межах +5 градусів.

Найхолодніше вдень буде в Луганській області, до +3. А найтепліше вдень очікується на півдні - до +7. Цікаво, що +7 показуватиме і в Чернівецькій області. У Києві вночі до +2, вдень до +5 і теж без опадів.

Погода в Україні 19 січня (meteo.gov.ua)