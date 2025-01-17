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Погода будет кардинально меняться. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Украина, Пятница 17 января 2025 18:30
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Погода будет кардинально меняться. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 18-19 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На выходных, 18-19 января, в Украине погода будет разной. Причем, отличия субботы от воскресенья будут практически кардинальными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Суббота, 18 января

В субботу, 18 января, погода в Украине разделится на три части - снежную, дождевую и сухую. В частности сухо, а местами даже солнечно, будет в западных областях и в Крыму.

Дожди пройдут на остальной части юга, в центральных областяъ, начиная с Винницкой области. Правда, дожди обойдут все большую часть центра, включая Киев и Черниговскую область.

А начиная с Полтавской и Днепропетровской с включением Сумской области, вероятны дожди со снегом во всех облстях, до крайнего востока - Луганской области.

Температура ночью местами будет с небольшими "минусами". Теплее всего днем, в Крыму, до +7. В Киеве без осадков, ночью +1...-1, днем +2....+4.

Погода будет кардинально меняться. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Погода в Украине 18 января (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 19 января

В воскресенье, 19 января, будет сухо. Ни дождей, ни снега не ожидается. Погода будет напоминать раннюю весну с небольшими ночными "минусами". Днем в большинстве областей будет в пределах +5 градусов.

Холоднее всего днем будет в Луганской области, до +3. А теплее всего днем ожидается на юге - до +7. Интересно, что +7 будет показывать и в Черновицкой области. В Киеве ночью до +2, днем до +5 и тоже без осадков.

Погода будет кардинально меняться. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Погода в Украине 19 января (meteo.gov.ua)

Интересные моменты погоды 2024 года

В 2024 году в Пекине было зафиксировано 290 дней с хорошим качеством воздуха, что является самым высоким показателем с момента начала мониторинга, сообщило муниципальное бюро по вопросам экологии и окружающей среды.

В 2024 году количество дней с хорошим качеством воздуха в национальной столице составило 79,2%, что на 19 дней больше, чем в предыдущем году, и на 114 дней больше, чем в 2013 году.

Количество дней с сильным загрязнением воздуха резко сократилось - с 58 в 2013 году до двух в 2024 году, то есть на 96,6%.

Отметим, что погода в столице Украины в 2024 году была самой теплой за всю историю наблюдений. В частности, в Киеве было обновлено более 50 температурных рекордов.

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