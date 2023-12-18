Погода, як навесні: синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по Україні хмарно. Очікуються невеликі дощі у північних, центральних та південних областях, а на сході з мокрим снігом. На решті території без суттєвих опадів.

На дорогах країни, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. На заході та півночі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура протягом доби у більшості областей від 0 до +5. Вдень на півдні +3 +8 градусів, а вночі на сході від +2 до -3 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, а області можливі шквальні пориви.

Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть +2 +4 градуси.