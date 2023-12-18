Погода, как весной: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по Украине облачно. Ожидаются небольшой дождь в северных, центральных и южных областях, а на востоке с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков.

На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. На западе и севере местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура в течение суток в большинстве областей от 0 до +5. Днем на юге +3 +8 градусов, а ночью на востоке от +2 до -3 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, а области возможны шквальные порывы.

Столбики термометров днем и ночью в Киеве покажут +2 +4 градуса.