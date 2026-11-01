Погода готує кілька сюрпризів: де 1 листопада дощитиме та похолодає

У неділю, 1 листопада, в Україні очікується хмарна погода. У низці областей пройдуть дощі, а в західних регіонах вночі та вранці місцями буде туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентра".

Де очікуються дощі

За прогнозом синоптиків, опади охоплять північний схід України, Київську та Черкаську області. Вночі дощі пройшли у східних регіонах. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Якою буде температура

У нічні години температура повітря коливалася на рівні 2-8 градусів тепла. На сході та південному сході країни було тепліше - до +11 градусів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 6-11 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та сході повітря прогріється до +15 градусів.

Погода в Україні 1 листопада (Фото: колаж РБК-Україна)

Погода в Києві та області

На Київщині та в столиці 1 листопада буде хмарно, очікується дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме 2-7 градусів тепла, вдень - 6-11 градусів.

У Києві вдень - близько +8...+10 градусів.

В Україні оголосили гідрологічне попередження

Окремо синоптики попередили про небезпечні гідрологічні явища, які спостерігатимуться до 13 листопада.

На окремих річках басейну Дністра у Львівській області, суббасейнів Сяну у Львівській області та Західного Бугу у Львівській і Волинській областях зберігатиметься режим низької осінньої межені.

Рівні води утримуватимуться близькими до найнижчих значень за весь період спостережень, а на окремих ділянках можуть опуститися ще нижче.

Також водність річок залишатиметься низькою, місцями - нижчою за критерії маловоддя. На окремих водоймах зберігатиметься заростання русел водною рослинністю, а на деяких малих річках можливе повне припинення стоку.