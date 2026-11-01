Погода готує кілька сюрпризів: де 1 листопада дощитиме та похолодає
У неділю, 1 листопада, в Україні очікується хмарна погода. У низці областей пройдуть дощі, а в західних регіонах вночі та вранці місцями буде туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентра".
Де очікуються дощі
За прогнозом синоптиків, опади охоплять північний схід України, Київську та Черкаську області. Вночі дощі пройшли у східних регіонах. На решті території країни істотних опадів не передбачається.
У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман.
Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Якою буде температура
У нічні години температура повітря коливалася на рівні 2-8 градусів тепла. На сході та південному сході країни було тепліше - до +11 градусів.
Вдень стовпчики термометрів покажуть 6-11 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та сході повітря прогріється до +15 градусів.
Погода в Києві та області
На Київщині та в столиці 1 листопада буде хмарно, очікується дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря в області вночі становитиме 2-7 градусів тепла, вдень - 6-11 градусів.
У Києві вдень - близько +8...+10 градусів.
В Україні оголосили гідрологічне попередження
Окремо синоптики попередили про небезпечні гідрологічні явища, які спостерігатимуться до 13 листопада.
На окремих річках басейну Дністра у Львівській області, суббасейнів Сяну у Львівській області та Західного Бугу у Львівській і Волинській областях зберігатиметься режим низької осінньої межені.
Рівні води утримуватимуться близькими до найнижчих значень за весь період спостережень, а на окремих ділянках можуть опуститися ще нижче.
Також водність річок залишатиметься низькою, місцями - нижчою за критерії маловоддя. На окремих водоймах зберігатиметься заростання русел водною рослинністю, а на деяких малих річках можливе повне припинення стоку.
Раніше РБК-Україна розповідало, якою була погода в останній день жовтня.
А в "Укргідрометцентрі" попередили, чого українцям очікувати від листопада та чим здивує погода цього разу.