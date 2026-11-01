Погода готовит несколько сюрпризов: где 1 ноября будет дождь и похолодает

В воскресенье, 1 ноября, в Украине ожидается облачная погода. В нескольких областях пройдут дожди, а в западных регионах ожидается туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

Где ожидаются дожди

По прогнозу синоптиков, осадки охватят северо-восток Украины, Киевскую и Черкасскую области. Ночью дожди прошли в восточных регионах. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

В западных областях ночью и утром местами возможен туман.

Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Какая будет температура

В ночные часы температура воздуха колебалась на уровне 2-8 градусов тепла. На востоке и юго-востоке страны было теплее - до +11 градусов.

Днем столбики термометров покажут 6-11 градусов тепла. В Закарпатье, на юге и востоке воздух прогреется до +15 градусов.

Погода в Украине 1 ноября (Фото: коллаж РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В Киевской области и столице 1 ноября будет облачно, ожидается дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составила 2-7 градусов тепла, днем - 6-11 градусов.

В Киеве ночью было +5...+7 градусов, днем - около +8...+10 градусов.

В Украине объявили гидрологическое предупреждение

Отдельно синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях, которые будут наблюдаться до 13 ноября.

На отдельных реках бассейна Днестра во Львовской области, суббассейнов Сяна во Львовской области и Западного Буга во Львовской и Волынской областях сохранится режим низкой осенней межени.

Уровни воды будут оставаться близкими к самым низким значениям за весь период наблюдений, а на отдельных участках могут опуститься еще ниже.

Также водность рек останется низкой, местами - ниже критериев маловодья. На отдельных участках сохранится зарастание русел водной растительностью, а на некоторых малых реках возможно полное отсутствие стока.