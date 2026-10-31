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Хмарна та дощова погода: чого чекати українцям в останній день жовтня

07:00 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Хмарна та дощова погода: чого чекати українцям в останній день жовтня Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 31 жовтня (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 31 жовтня, очікується хмарна погода, температура знизиться до +12°. У більшості регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно.

В більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях помірні, на решті території місцями невеликі дощі.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 7-12°.

Хмарна та дощова погода: чого чекати українцям в останній день жовтня
Фото: якою буде погода в Україні 31 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 7-12°, у Києві близько 10°.

Нагадаємо, у мережі поширювалася інформація про "перший сніг" у Києві та навіть "снігопад" вже наприкінці наступного тижня. Проте реальна синоптична ситуація в Україні в ці дні може відрізнятись від довгострокових прогнозів.

Також раніше синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.

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