Хмарна та дощова погода: чого чекати українцям в останній день жовтня

В Україні сьогодні, 31 жовтня, очікується хмарна погода, температура знизиться до +12°. У більшості регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Місцями невеликий дощ.

Нагадаємо, у мережі поширювалася інформація про "перший сніг" у Києві та навіть "снігопад" вже наприкінці наступного тижня. Проте реальна синоптична ситуація в Україні в ці дні може відрізнятись від довгострокових прогнозів.

Також раніше синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.