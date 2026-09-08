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Погода 8 вересня здивує українців: де буде тепло до +25 градусів

07:00 08.09.2026 Вт
2 хв
Опадів не буде, але територія країни прогріється нерівномірно
aimg Олена Чупровська
Фото: де в Україні 8 вересня буде до +25 градусів (Getty Images)

У вівторок, 8 вересня, в Україні збережеться суха погода, а температура вдень підніметься до 20-25 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні 8 вересня

У більшості регіонів опадів не очікується. Протягом дня буде мінлива хмарність.

Вітер на Правобережжі буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. На Лівобережжі він дутиме з північного заходу зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме 20-25 градусів.

Фото: погода в Україні 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області

На Київщині 8 вересня також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці вдень повітря прогріється до 21-23 градусів. По області температура становитиме 20-25 градусів.

Що було з погодою на початку вересня

Тим часом раніше синоптики прогнозували, що на початку тижня в Україні стане сухіше.

За прогнозом Українського гідрометцентру, у цей період опади відступлять, а температура вдень переважно триматися в межах 17-22 градусів.

На Закарпатті та на півдні очікувалося до 25 градусів.

Нагадаємо, наприкінці серпня погода в Україні була нестабільною. РБК-Україна розповідало про хвилі спеки та дефіцит вологи, які вплинули на умови для пізніх сільськогосподарських культур і підготовку до посіву озимих.

У більшості областей опадів випало менше за норму, хоча в окремих районах дощі за кілька годин могли принести третину місячної кількості опадів.

Через локальний характер опадів запаси вологи в ґрунті в багатьох місцях істотно не поповнилися.

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