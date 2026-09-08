Погода 8 вересня здивує українців: де буде тепло до +25 градусів

У вівторок, 8 вересня, в Україні збережеться суха погода, а температура вдень підніметься до 20-25 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
У більшості регіонів опадів не очікується. Протягом дня буде мінлива хмарність.
Вітер на Правобережжі буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. На Лівобережжі він дутиме з північного заходу зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень становитиме 20-25 градусів.
Фото: погода в Україні 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)
На Київщині 8 вересня також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У столиці вдень повітря прогріється до 21-23 градусів. По області температура становитиме 20-25 градусів.
Тим часом раніше синоптики прогнозували, що на початку тижня в Україні стане сухіше.
За прогнозом Українського гідрометцентру, у цей період опади відступлять, а температура вдень переважно триматися в межах 17-22 градусів.
На Закарпатті та на півдні очікувалося до 25 градусів.
Нагадаємо, наприкінці серпня погода в Україні була нестабільною. РБК-Україна розповідало про хвилі спеки та дефіцит вологи, які вплинули на умови для пізніх сільськогосподарських культур і підготовку до посіву озимих.
У більшості областей опадів випало менше за норму, хоча в окремих районах дощі за кілька годин могли принести третину місячної кількості опадів.
Через локальний характер опадів запаси вологи в ґрунті в багатьох місцях істотно не поповнилися.