RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Погода 8 сентября удивит украинцев: где будет тепло до +25 градусов

07:00 08.09.2026 Вт
2 мин
Осадков не будет, но территория страны прогреется неравномерно
aimg Елена Чупровская
Фото: где в Украине 8 сентября будет до +25 градусов (Getty Images)

Во вторник, 8 сентября, в Украине сохранится сухая погода, а температура днем поднимется до 20-25 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине 8 сентября

В большинстве регионов осадков не ожидается. В течение дня переменная облачность.

Ветер на Правобережье будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. На Левобережье он будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет 20-25 градусов.

Фото: погода в Украине 8 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В Киевской области 8 сентября также переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В столице днем воздух прогреется до 21-23 градусов. По области температура составит 20-25 градусов.

Что было с погодой в начале сентября

Между тем, ранее синоптики прогнозировали, что в начале недели в Украине станет сухее.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в этот период осадки отступят, а температура в дневные часы преимущественно держаться в пределах 17-22 градусов.

В Закарпатье и на юге ожидалось до 25 градусов.

Напомним, в конце августа погода в Украине была нестабильной. РБК-Украина рассказывала о волнах жары и дефиците влаги, которые повлияли на условия для поздних сельскохозяйственных культур и подготовку к посеву озимых.

В большинстве областей осадков выпало меньше нормы, хотя в отдельных районах дожди за несколько часов могли принести треть месячного количества осадков.

Из-за локального характера осадков запасы влаги в почве во многих местах существенно не пополнились.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в УкраинеПогода