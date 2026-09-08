Погода 8 вересня здивує українців: де буде тепло до +25 градусів

У вівторок, 8 вересня, в Україні збережеться суха погода, а температура вдень підніметься до 20-25 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні 8 вересня

У більшості регіонів опадів не очікується. Протягом дня буде мінлива хмарність.

Вітер на Правобережжі буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. На Лівобережжі він дутиме з північного заходу зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме 20-25 градусів.

Фото: погода в Україні 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області

На Київщині 8 вересня також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці вдень повітря прогріється до 21-23 градусів. По області температура становитиме 20-25 градусів.

Що було з погодою на початку вересня

Тим часом раніше синоптики прогнозували, що на початку тижня в Україні стане сухіше.

За прогнозом Українського гідрометцентру, у цей період опади відступлять, а температура вдень переважно триматися в межах 17-22 градусів.

На Закарпатті та на півдні очікувалося до 25 градусів.