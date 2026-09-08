Погода 8 сентября удивит украинцев: где будет тепло до +25 градусов
Во вторник, 8 сентября, в Украине сохранится сухая погода, а температура днем поднимется до 20-25 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Погода в Украине 8 сентября
В большинстве регионов осадков не ожидается. В течение дня переменная облачность.
Ветер на Правобережье будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. На Левобережье он будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем будет 20-25 градусов.
Фото: погода в Украине 8 сентября (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве и области
В Киевской области 8 сентября также переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В столице днем воздух прогреется до 21-23 градусов. По области температура составит 20-25 градусов.
Что было с погодой в начале сентября
Между тем, ранее синоптики прогнозировали, что в начале недели в Украине станет сухее.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в этот период осадки отступят, а температура в дневные часы преимущественно держаться в пределах 17-22 градусов.
В Закарпатье и на юге ожидалось до 25 градусов.
Напомним, в конце августа погода в Украине была нестабильной. РБК-Украина рассказывала о волнах жары и дефиците влаги, которые повлияли на условия для поздних сельскохозяйственных культур и подготовку к посеву озимых.
В большинстве областей осадков выпало меньше нормы, хотя в отдельных районах дожди за несколько часов могли принести треть месячного количества осадков.
Из-за локального характера осадков запасы влаги в почве во многих местах существенно не пополнились.