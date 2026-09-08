Погода 8 сентября удивит украинцев: где будет тепло до +25 градусов

Во вторник, 8 сентября, в Украине сохранится сухая погода, а температура днем поднимется до 20-25 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине 8 сентября

В большинстве регионов осадков не ожидается. В течение дня переменная облачность.

Ветер на Правобережье будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. На Левобережье он будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет 20-25 градусов.

Фото: погода в Украине 8 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В Киевской области 8 сентября также переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В столице днем воздух прогреется до 21-23 градусов. По области температура составит 20-25 градусов.

Что было с погодой в начале сентября

Между тем, ранее синоптики прогнозировали, что в начале недели в Украине станет сухее.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в этот период осадки отступят, а температура в дневные часы преимущественно держаться в пределах 17-22 градусов.

В Закарпатье и на юге ожидалось до 25 градусов.