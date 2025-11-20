UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Погода 20 листопада: де в Україні дощитиме і яка температура буде

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 20 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 20 листопада, на більшій частині території України утримається холодна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За прогнозом Діденко, уночі температура коливатиметься від -3 до +3 градусів, на півдні до +7 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +9 градусів, а на крайньому півдні повітря прогріється до +14.

Вітер очікується переважно південно-східний, помірний, подекуди з поривами. 

Опади цього дня прогнозують на півдні, у центральних областях та на сході країни. У західних регіонах можливий невеликий дощ, тоді як на півночі істотних опадів не передбачається.

У Києві 20 листопада буде сухо. Вітер - поривчастий, південно-східний. Температура вночі становитиме від 0 до 3 градусів, удень від +3 до +5 градусів.

Нагадаємо, 18 листопада снігопади накрили одразу кілька західних областей України.

А вже 19 листопада, перший "білий килим" з’явився в окремих районах Одеської області. Сніг також зафіксували у Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко попередила, що за попередніми прогнозами суттєвіше похолодання може прийти в Україну з понеділка, 24 листопада.

Читайте також: які кліматичні зміни найбільше турбують науковців, що зараз відбувається в Антарктиді, чи може танення льодовиків становити загрозу для України та які наслідки глобального потепління ми вже відчуваємо.

