Погода 15 вересня здивує контрастами: де в Україні чекати дощів і гроз

За її словами, у ці дні свіже повітря охопить і Запоріжжя, а вже з наступного тижня, з 21 вересня, погода може стати помітно холоднішою й дощовитішою.

Тим часом очільник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповідав, що вже з 16 по 20 вересня в Україну може прийти "бабине літо".

За його словами, циклон, який приніс дощі, покине територію країни, а натомість антициклон з південного заходу принесе суху, теплу й сонячну погоду з денною температурою до 26 градусів.