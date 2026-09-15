Погода 15 сентября удивит контрастами: где в Украине ждать дождей и гроз

В Украине 15 сентября ожидается переменная облачность, местами дожди и даже грозы, а на западе днем немного покрапает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Больше всего осадков синоптики прогнозируют в восточных областях. Умеренные, местами сильные дожди покроют также большинство южных и центральных регионов и Сумщину.
В этих областях иногда возможны грозы.
На остальной территории Украины 15 сентября осадков не ожидается. Исключение - западные области, где днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер 15 сентября ожидается северо-западный, скоростью 7-12 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до 17-23 градусов тепла.
В Киевской области 15 сентября также сохранится переменная облачность, но без осадков.
Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Днем по области воздух прогреется до 17-22 градусов.
В самом Киеве днем будет немного теплее - 20-22 градуса.
Напомним, синоптик Наталья Диденко объясняла, что дожди 15 сентября связаны с деятельностью восточного циклона, который больше всего затронет Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.
По ее словам, в эти дни свежий воздух охватит и Запорожье, а уже со следующей недели, с 21 сентября, погода может стать заметно более холодной и дождливой.
Тем временем глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказывал, что уже с 16 по 20 сентября в Украину может прийти "бабье лето".
По его словам, циклон, который принес дожди, покинет территорию страны, а антициклон с юго-запада принесет сухую, теплую и солнечную погоду с дневной температурой до 26 градусов.