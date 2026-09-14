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Насувається циклон: де чекати дощів завтра й коли може "вдарити" похолодання

13:12 14.09.2026 Пн
2 хв
Середина вересня готує українцям чергові погодні сюрпризи
aimg Ірина Костенко
Насувається циклон: де чекати дощів завтра й коли може "вдарити" похолодання Місцями в Україні може бути дощ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Погода в Україні 15 вересня буде по-осінньому комфортною, хоча місцями ймовірні дощі. Проте пізніше вже "проглядається", за попередніми даними, відчутне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

В яких областях ймовірні дощі

Експерт нагадала, що вересень "виходить на свою вершину".

"Завтра, 15 вересня, в Україні буде справді, як на горі - і вітряно, і з дощем, і з проясненнями та з красивими хмарами", - розповіла Діденко.

Дощі, за її словами, найбільш імовірні:

  • у східних областях;
  • у Сумській області;
  • у Полтавській області;
  • у Дніпропетровській області.

Така ситуація пояснюється, за даними синоптика, "діяльністю східного циклону".

Невеликі дощі можливі також:

  • у західних областях;
  • подекуди - у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

"На решті території України очікується суха та сонячна погода", - повідомила метеоролог.

Насувається циклон: де чекати дощів завтра й коли може &quot;вдарити&quot; похолоданняДіяльність східного циклону 15 вересня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Чого чекати від температури повітря

Згідно з інформацією Діденко, температура повітря у більшості областей України 15 вересня буде комфортною.

Впродовж дня - близько +18...+23°С.

Тим часом осередок більш свіжого повітря охопить:

  • Сумську область;
  • Харківську область;
  • Полтавську область;
  • Дніпропетровську область;
  • Запоріжжя.

Там в денні години передбачається +14...+18°С.

Насувається циклон: де чекати дощів завтра й коли може &quot;вдарити&quot; похолоданняПрогноз погоди по Україні на 15 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

До чого готуватись мешканцям Києва

У Києві завтра, 15 вересня, очікується комфортна температура повітря.

Вдень, за словами Діденко, близько +20°С.

Істотні опади - малоймовірні.

"Хіба що із хмарності можливі кілька крапель дощу", - уточнила вона.

Яким буде цей тиждень і що зміниться потім

Діденко розповіла, що в цілому поточний тиждень в Україні очікується:

  • комфортним (достатньо теплим);
  • із відносно невеликою кількістю дощів.

Тим часом наступний тиждень (з 21 вересня), виходячи з попередніх прогнозів, які ще потребуватимуть уточнень, може бути:

  • значно холоднішим;
  • з більшою кількістю дощів.

"Тому ось цей поточний тиждень варто використати з максимальною приємністю та користю", - порадила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.

Тим часом в Українському гідрометеорологічного центрі пояснили, як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти й чому домашній термометр може "брехати".

Читайте також, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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