Насувається циклон: де чекати дощів завтра й коли може "вдарити" похолодання
Погода в Україні 15 вересня буде по-осінньому комфортною, хоча місцями ймовірні дощі. Проте пізніше вже "проглядається", за попередніми даними, відчутне похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
В яких областях ймовірні дощі
Експерт нагадала, що вересень "виходить на свою вершину".
"Завтра, 15 вересня, в Україні буде справді, як на горі - і вітряно, і з дощем, і з проясненнями та з красивими хмарами", - розповіла Діденко.
Дощі, за її словами, найбільш імовірні:
- у східних областях;
- у Сумській області;
- у Полтавській області;
- у Дніпропетровській області.
Така ситуація пояснюється, за даними синоптика, "діяльністю східного циклону".
Невеликі дощі можливі також:
- у західних областях;
- подекуди - у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях.
"На решті території України очікується суха та сонячна погода", - повідомила метеоролог.
Діяльність східного циклону 15 вересня (карта: facebook.com/tala.didenko)
Чого чекати від температури повітря
Згідно з інформацією Діденко, температура повітря у більшості областей України 15 вересня буде комфортною.
Впродовж дня - близько +18...+23°С.
Тим часом осередок більш свіжого повітря охопить:
- Сумську область;
- Харківську область;
- Полтавську область;
- Дніпропетровську область;
- Запоріжжя.
Там в денні години передбачається +14...+18°С.
Прогноз погоди по Україні на 15 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)
До чого готуватись мешканцям Києва
У Києві завтра, 15 вересня, очікується комфортна температура повітря.
Вдень, за словами Діденко, близько +20°С.
Істотні опади - малоймовірні.
"Хіба що із хмарності можливі кілька крапель дощу", - уточнила вона.
Яким буде цей тиждень і що зміниться потім
Діденко розповіла, що в цілому поточний тиждень в Україні очікується:
- комфортним (достатньо теплим);
- із відносно невеликою кількістю дощів.
Тим часом наступний тиждень (з 21 вересня), виходячи з попередніх прогнозів, які ще потребуватимуть уточнень, може бути:
- значно холоднішим;
- з більшою кількістю дощів.
"Тому ось цей поточний тиждень варто використати з максимальною приємністю та користю", - порадила синоптик.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.
Тим часом в Українському гідрометеорологічного центрі пояснили, як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти й чому домашній термометр може "брехати".
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