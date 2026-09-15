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Погода 15 вересня здивує контрастами: де в Україні чекати дощів і гроз

07:00 15.09.2026 Вт
2 хв
Лише в одному регіоні України буде повністю сухо
aimg Олена Чупровська
Погода 15 вересня здивує контрастами: де в Україні чекати дощів і гроз Фото: Грози накриють частину України 15 вересня (Getty Images)
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В Україні 15 вересня очікується мінлива хмарність, місцями дощі та навіть грози, а на заході лиш вдень трохи покрапає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де в Україні пройдуть дощі

Найбільше опадів синоптики прогнозують у східних областях. Помірні, місцями значні дощі накриють також більшість південних і центральних регіонів та Сумщину.

У цих областях подекуди можливі грози.

На решті території України 15 вересня опадів не передбачається. Виняток - західні області, де вдень місцями пройде невеликий дощ.

Вітер 15 вересня очікується північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Вдень повітря прогріється до 17-23 градусів тепла.

Погода 15 вересня здивує контрастами: де в Україні чекати дощів і грозФото: якою буде погода в Україні сьогодні, 15 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода на Київщині та в Києві

У Київській області 15 вересня також утримається мінлива хмарність, але без опадів.

Вітер очікується північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень по області повітря прогріється до 17-22 градусів.

У самому Києві вдень буде трохи тепліше - 20-22 градуси.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко пояснювала, що дощі 15 вересня пов'язані з діяльністю східного циклону, який найбільше зачепить Сумську, Полтавську та Дніпропетровську області.

За її словами, у ці дні свіже повітря охопить і Запоріжжя, а вже з наступного тижня, з 21 вересня, погода може стати помітно холоднішою й дощовитішою.

Тим часом очільник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповідав, що вже з 16 по 20 вересня в Україну може прийти "бабине літо".

За його словами, циклон, який приніс дощі, покине територію країни, а натомість антициклон з південного заходу принесе суху, теплу й сонячну погоду з денною температурою до 26 градусів.

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