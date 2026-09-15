Погода 15 вересня здивує контрастами: де в Україні чекати дощів і гроз

В Україні 15 вересня очікується мінлива хмарність, місцями дощі та навіть грози, а на заході лиш вдень трохи покрапає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко пояснювала, що дощі 15 вересня пов'язані з діяльністю східного циклону , який найбільше зачепить Сумську, Полтавську та Дніпропетровську області.

У самому Києві вдень буде трохи тепліше - 20-22 градуси.

Вітер очікується північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень по області повітря прогріється до 17-22 градусів.

У Київській області 15 вересня також утримається мінлива хмарність, але без опадів.

Фото: якою буде погода в Україні сьогодні, 15 вересня (інфографіка РБК-Україна)

На решті території України 15 вересня опадів не передбачається. Виняток - західні області, де вдень місцями пройде невеликий дощ.

Найбільше опадів синоптики прогнозують у східних областях. Помірні, місцями значні дощі накриють також більшість південних і центральних регіонів та Сумщину.

За її словами, у ці дні свіже повітря охопить і Запоріжжя, а вже з наступного тижня, з 21 вересня, погода може стати помітно холоднішою й дощовитішою.

Тим часом очільник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповідав, що вже з 16 по 20 вересня в Україну може прийти "бабине літо".

За його словами, циклон, який приніс дощі, покине територію країни, а натомість антициклон з південного заходу принесе суху, теплу й сонячну погоду з денною температурою до 26 градусів.