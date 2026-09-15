Погода 15 вересня здивує контрастами: де в Україні чекати дощів і гроз
В Україні 15 вересня очікується мінлива хмарність, місцями дощі та навіть грози, а на заході лиш вдень трохи покрапає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Де в Україні пройдуть дощі
Найбільше опадів синоптики прогнозують у східних областях. Помірні, місцями значні дощі накриють також більшість південних і центральних регіонів та Сумщину.
У цих областях подекуди можливі грози.
На решті території України 15 вересня опадів не передбачається. Виняток - західні області, де вдень місцями пройде невеликий дощ.
Вітер 15 вересня очікується північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Вдень повітря прогріється до 17-23 градусів тепла.
Фото: якою буде погода в Україні сьогодні, 15 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Погода на Київщині та в Києві
У Київській області 15 вересня також утримається мінлива хмарність, але без опадів.
Вітер очікується північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень по області повітря прогріється до 17-22 градусів.
У самому Києві вдень буде трохи тепліше - 20-22 градуси.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко пояснювала, що дощі 15 вересня пов'язані з діяльністю східного циклону, який найбільше зачепить Сумську, Полтавську та Дніпропетровську області.
За її словами, у ці дні свіже повітря охопить і Запоріжжя, а вже з наступного тижня, з 21 вересня, погода може стати помітно холоднішою й дощовитішою.
Тим часом очільник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповідав, що вже з 16 по 20 вересня в Україну може прийти "бабине літо".
За його словами, циклон, який приніс дощі, покине територію країни, а натомість антициклон з південного заходу принесе суху, теплу й сонячну погоду з денною температурою до 26 градусів.