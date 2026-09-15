ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Погода 15 сентября удивит контрастами: где в Украине ждать дождей и гроз

07:00 15.09.2026 Вт
2 мин
Только в одном регионе Украины будет полностью сухо
aimg Елена Чупровская
Погода 15 сентября удивит контрастами: где в Украине ждать дождей и гроз Фото: Грозы накроют часть Украины 15 сентября (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине 15 сентября ожидается переменная облачность, местами дожди и даже грозы, а на западе днем немного покрапает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где в Украине пройдут дожди

Больше всего осадков синоптики прогнозируют в восточных областях. Умеренные, местами сильные дожди покроют также большинство южных и центральных регионов и Сумщину.

В этих областях иногда возможны грозы.

На остальной территории Украины 15 сентября осадков не ожидается. Исключение - западные области, где днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер 15 сентября ожидается северо-западный, скоростью 7-12 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 17-23 градусов тепла.

Погода 15 сентября удивит контрастами: где в Украине ждать дождей и грозФото: какой будет погода в Украине сегодня, 15 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киевской области и в Киеве

В Киевской области 15 сентября также сохранится переменная облачность, но без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Днем по области воздух прогреется до 17-22 градусов.

В самом Киеве днем будет немного теплее - 20-22 градуса.

Напомним, синоптик Наталья Диденко объясняла, что дожди 15 сентября связаны с деятельностью восточного циклона, который больше всего затронет Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.

По ее словам, в эти дни свежий воздух охватит и Запорожье, а уже со следующей недели, с 21 сентября, погода может стать заметно более холодной и дождливой.

Тем временем глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказывал, что уже с 16 по 20 сентября в Украину может прийти "бабье лето".

По его словам, циклон, который принес дожди, покинет территорию страны, а антициклон с юго-запада принесет сухую, теплую и солнечную погоду с дневной температурой до 26 градусов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
В Киеве прогремели громкие взрывы, дроны попали в АЗС и склады
В Киеве прогремели громкие взрывы, дроны попали в АЗС и склады
Аналитика
Демарш генпрокурора. Почему Кравченко атаковал НАБУ и как у Зеленского реагируют на скандал
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Демарш генпрокурора. Почему Кравченко атаковал НАБУ и как у Зеленского реагируют на скандал