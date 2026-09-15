Погода 15 сентября удивит контрастами: где в Украине ждать дождей и гроз

В Украине 15 сентября ожидается переменная облачность, местами дожди и даже грозы, а на западе днем немного покрапает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где в Украине пройдут дожди

Больше всего осадков синоптики прогнозируют в восточных областях. Умеренные, местами сильные дожди покроют также большинство южных и центральных регионов и Сумщину.

В этих областях иногда возможны грозы.

На остальной территории Украины 15 сентября осадков не ожидается. Исключение - западные области, где днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер 15 сентября ожидается северо-западный, скоростью 7-12 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 17-23 градусов тепла.

Фото: какой будет погода в Украине сегодня, 15 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киевской области и в Киеве

В Киевской области 15 сентября также сохранится переменная облачность, но без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Днем по области воздух прогреется до 17-22 градусов.

В самом Киеве днем будет немного теплее - 20-22 градуса.

Напомним, синоптик Наталья Диденко объясняла, что дожди 15 сентября связаны с деятельностью восточного циклона, который больше всего затронет Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.