Поглиблення економічної співпраці РФ та Китаю може вплинути на війну в Україні, - ISW

Так, під час зустрічі Путін

Співпраця Китаю та РФ

Раніше західні ЗМІ повідомляли про можливі плани Китаю щодо військової допомоги Росії. У США застерігали КНР, заявляючи, що їй доведеться заплатити "реальною ціною" у випадку підтвердження таких фактів.

В серпні видання The Telegraph повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав Росії гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.

Розслідувачі видання писали, що російські підсанкційні компанії, що займаються виробництвом бронетехніки, ракетних установок та стратегічних бомбардувальників отримували від Китаю компоненти.

Крім цього, китайські фірми поставили до РФ 1000 безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів для виробництва зброї, а також запчастини для літаків, в тому числі, і військових.

Серед отримувачів товарів значилися Росгвардія, МВС РФ, Ростех, компанія "Туполєв" та інші російські структури.

В Китаї заперечили надання військової допомоги Росії, заявивши, що вони "відповідально" ставляться до питань експорту товарів військового призначення.

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